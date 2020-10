DIESEL E INTEGRALE Circa due mesi fa vi avevamo mostrato il restyling di Audi Q2 2021. Oggi il SUV compatto di Ingolstadt si arricchisce di un motore a gasolio e della trazione integrale quattro. Scopriamo tutte le novità.

COME IL BENZINA Anche il motore diesel della Q2 35 TDI eroga 150 CV, proprio come il benzina 1.5 TFSI, mentre produce una coppia massima di oltre 100 Nm superiore, pari a 360 Nm. Come tutti i motori della Q2, anche il 2.0 TDI è conforme ai limiti Euro 6. La trasmissione automatica S tronic a 7 rapporti, opzionale per il 1.5 TFSI, viene fornita invece di serie con il 2.0 TDI, che può essere anche equipaggiato con la trazione integrale quattro - più leggera di 1 kg rispetto alla precedente versione - disponibile come optional. Le prestazioni, sia per il manuale che per l'automatico, parlano di uno 0-100 in 8,6 secondi e 218 km/h di velocità massima.

SOSPENSIONI DIVERSE Se nei modelli con trazione anteriore abbiamo bracci trasversali e montanti delle sospensioni MacPherson sulle ruote anteriori e una struttura a trave di torsione nella parte posteriore, la 35 TDI quattro è dotata di sospensioni a quattro bracci. Per Audi Q2 2021, tuttavia, le novità non sono finite qui: un motore entry-level e ulteriori versioni del motore seguiranno nel 2021. Vi terremo aggiornati.