LIFTING DI METÀ CARRIERA Tempo di una bella rinfrescata anche per la più piccola della serie Q di Audi, uscita nel 2016, e che arriverà nei concessionari italiani il prossimo inverno. Ecco come cambia, dentro e fuori.

COME CAMBIA FUORI

Le foto spia di qualche mese fa (prima del lockdown) mostravano alcuni degli elementi che trovano conferma nel modello definitivo: nuovi i gruppi ottici anteriori, ma molto più deciso e netto l’insieme delle linee anche nelle fiancate e nel posteriore, dove il paraurti integra un nuovo estrattore con cinque inserti pentagonali. Più prominente la calandra ottagonale anteriore, collocata leggermente più in basso rispetto al modello che va a sostituire, e maggiorate anche le prese d’aria del paraurti anteriore. Le versioni advanced ed S line hanno ulteriori feritoie tra calandra e cofano.

CRESCE DI POCO Cresce di pochi millimetri in lunghezza la nuova Q2, che misura 421 cm da paraurti a paraurti, mentre rimangono invariate larghezza (179 cm) e altezza (154 cm). Sempre di buon livello il coefficiente di resistenza aerodinamica (CX), pari a 0,31.

LUCI A MATRICE Di serie per la prima volta su Audi Q2 i proiettori a LED, mentre sono disponibili come optional quelli con il sistema Matrix LED con sette luci integrate in un unico modulo; il pacchetto prevede una firma luminosa specifica per le luci diurne, e LED con indicatori di direzione dinamici per i gruppi ottici posteriori. I fanali Matrix LED sono di serie sulla versione Business plus.

NOVITÀ PER I COLORI Cinque nuove tonalità di colore: il verde Mela, il grigio Manhattan, il blu Navarra, il grigio Zinco e il blu Turbo. Le “pinne” dei montanti posteriori possono essere in tinta con la carrozzeria oppure in nero brillante, grigio Manhattan o argento selenite, sulla base dell’allestimento scelto. La verniciatura a contrasto prevede elementi in nero zigrinato per il modello d’ingresso della gamma, in grigio Manhattan per la versione Admired Advanced e in tinta con la carrozzeria per gli allestimenti S line edition e Identity Black.

COME CAMBIA DENTRO

Meno incisivi, ma non per questo meno rilevanti, i cambiamenti nell’abitacolo. Di nuovo disegno sono le bocchette di aerazione e il pomello della leva del cambio (oppure la leva della trasmissione S tronic). Confermati i sedili anteriori sportivi negli allestimenti S line, e dieci i colori delle luci ambientali degli inserti Format, presenti su plancia, console e zona d’appoggio delle ginocchia lungo il tunnel. Al posto dell’alcantara troviamo nuovi rivestimenti in microfibra dinamica. Invariata la capacità di carico del vano bagagli, che varia dai 405 con il divano in posizione d’uso ai 1050 con gli schienali abbattuti. Su richiesta il portellone elettronico.

INFOTAINMENT

Debutta anche sulla piccola il nuovo sistema di infotainment con display touch da 8,3” e servizi Audi connect, controllabile tramite la manopola a pressione collocata lungo il tunnel, oppure con i comandi impartiti a voce all’assistente vocale. Il cruscotto digitale Audi virtual cockpit da 12,3 pollici è disponibile su richiesta (e di serie per la Business plus). Presente di serie l’interfaccia compatibile con Apple Car Play e Android Auto e la ricarica senza fili del telefono.

SI CONTROLLA DALL’APP Su richiesta l’impianto stereo Bang & Olufsen Premium Sound System con 14 altoparlanti e una potenza di 705 Watt. Immancabile, il modulo LTE per la connessione continua della vettura, e la creazione di un hotspot WiFi a bordo. Di serie su tutti i modelli l’integrazione con la app myAudi, che consente di tenere sotto controllo dallo smartphone i dati relativi al consumo di carburante, le percorrenze chilometriche, gli intervalli di manutenzione e l'ultima posizione di parcheggio, oltre a bloccare e sbloccare le portiere da remoto.

MOTORI

La nuova Audi Q2 arriverà per ora con un solo motore, il quattro cilindri 1.5 TFSI da 150 CV e 250 Nm di coppia, con consumi (ciclo WLTP) di 5,8 –6,5 litri ogni 100 chilometri ed emissioni di CO2 pari a 133 - 149 grammi/km. La tecnologia cylinder on demand disattiva due cilindri quando il motore ha un basso carico di lavoro. Entro la fine dell’anno arriveranno poi altre motorizzazioni benzina TFSI e gasolio TDI, tutte omologate Euro 6d. Il motore è proposto con cambio manuale a sei rapporti oppure con trasmissione a doppia frizione S tronic a sette rapporti. Arriverà, sempre in un secondo momento e per alcune motorizzazioni, anche la trazione integrale quattro (più leggera di 1 kg rispetto alla precedente).

ASSETTO SPORTIVO Su richiesta è disponibile la versione con assetto sportivo, con una riduzione di 10 mm dell’altezza da terra, che è di serie per le versioni S line edition e Identity Black. Optional, come sempre, le sospensioni regolabili con ammortizzatori elettroidraulici abbinate al controllo della dinamica di marcia Audi drive select. I cerchi in lega hanno dimensioni da 16 a 19 pollici, con alcuni design inediti.

ADAS

Come tradizione per la casa di Ingolstadt, anche Nuova Audi Q2 punta molto alla sicurezza attiva e passiva: di serie troviamo infatti il sistema Audi pre sense front, che grazie a un radar a medio raggio controlla l’area dinanzi alla vettura così da prevenire gli impatti con veicoli, pedoni e ciclisti. La versione Business plus offre di serie il controllo di corsia, mentre gli ADAS a richiesta sono organizzati nei pacchetti di assistenza alla guida e assistenza al parcheggio. Quest’ultimo in particolare comprende la telecamera in retromarcia e i sensori anteriori e posteriori.

AIUTI EXTRA Volendo, si può anche ordinare l’assistente di parcheggio che gestisce autonomamente il volante nelle manovre. Il pacchetto Audi pre sense basic comprende anche il monitoraggio del traffico posteriore e dell’angolo cieco e, in abbinata al pacchetto assistenza al parcheggio, anche il controllo del traffico trasversale in uscita da un parcheggio. Il pacchetto di assistenza alla guida (insieme al cambio automatico) offre il cruise control adattivo, che regola automaticamente la velocità in base a quella del veicolo che ci precede, si occupa di frenate e ripartenza in colonna, e mantiene l’auto all’interno della corsia di marcia fino a 210 km/h.

EDITION ONE

Come ormai prassi in tutti i nuovi modelli (non solo Audi), al lancio sarà disponibile una versione con allestimento esclusivo, che in questo caso si chiama edition one, ordinabile con le Audi Q2 S line edition, e che prevede:

assetto sportivo

proiettori Matrix LED con gruppi ottici posteriori a LED e indicatori di direzione dinamici

cerchi in lega Audi Sport da 19 pollici

spoiler posteriore in tinta

calotte retrovisori nero lucido

pacchetto look nero

verniciatura a contrasto in grigio Manhattan e le decal ''Q2'' lungo le fiancate

montanti posteriori in nero brillante con logo Audi

sedili anteriori sportivi rivestiti in pelle/similpelle nera con cuciture a contrasto

cielo in tessuto nero nell’abitacolo

inserti luminosi Format

battitacco retroilluminati in alluminio con logo S

pedaliera in acciaio inox

PREZZI E DISPONIBILITÀ

La Nuova Audi Q2 arriverà nelle concessionarie italiane il prossimo inverno. I prezzi non sono ancora stati annunciati, ma saranno in linea con quelli attuali: la versione 35 TFSI attacca il listino a 28.300 euro.