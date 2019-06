Autore:

Lorenzo Centenari

PICCOLO GRANDE SUV Dal numero 2 al numero 8, dai 4 metri e 20 ai 5 metri di lunghezza, da 25.000 euro a 80.000 euro e rotti. Dai motori diesel e benzina, infine, alla propulsione 100% elettrica, passando per la formula dell'ibrido plug-in. Il catalogo degli Audi sport utility non è mai stato così ricco e variegato. Il focus si è ultimamente spostato sull'alto di gamma, eppure tra i prodotti di maggior successo è sempre lei, la più piccina della compagnia. In tre anni scarsi di esistenza, Audi Q2 si è ritagliata la sua eterogenea nicchia di clientela. Qualità e design, ma anche formule di acquisto alla portata di un pubblico vasto. Passiamo ai raggi X l'offerta del crossover più unconventional dei Quattro Anelli.

Q2 IN CIFRE Lunga 20 cm in meno (419 cm) rispetto a Q3, Audi Q2 ha anche tutto un altro stile, abbandonando le forme tondeggianti della sorella maggiore, per sposare forme più taglienti, modellate, e perché no, sportiveggianti. Frontale mascolino e coda snella, ma pur sempre in grado di ospitare al proprio interno un bagagliaio regolare da 405 litri, e che si allarga fino a 1.050 litri ripiegando gli schienali dei sedili posteriori divisi secondo la proporzione 40/60 di serie (optional 40/20/40). Sport utility compatto, ma di utility "big size".

MOTORI Q2 non è si è ancora appassionata all'ibrido, concedendosi ancora soltanto sotto insegne più tradizionali. Come Q2 TFSI, la sigla che individua le versioni turbo benzina, e che si moltiplica nelle varianti 30 TFSI (3 cilindri da 1 litro e 116 cv), 35 TFSI (4 cilindri da 1,5 litri, 150 cv), 40 TFSI (2 litri 190 cv), infine (novità 2019) SQ2 TFSI, col 2.0 turbo che raggiunge quota 300 cv. Sponda diesel? C'è il 1.6 da 116 cv (30 TDI), c'è il 2.0 da 150 cv (35 TDI).

TRASMISSIONE Audi Q2 è metropolitana per natura, il suo habitat originale è una mescola di asfalto, rotatorie e dossi artificiali. La maggioranza dei modelli in vendita adotta la trazione singola anteriore: per godere della celeberrima trazione integrale Audi quattro, si peschi tra SQ2 e Q2 35 TDI. Sempre SQ2 e 35 TDI sono le uniche versioni equipaggiate di serie di cambio automatico doppia frizione a 7 marce S tronic: su tutte le altre, cambio manuale a 6 rapporti di serie e automatico S tronic in opzione (+2.200 euro).

ALLESTIMENTI Versione base già completa di controllo di trazione e Audi pre sense city e front con protezione dei pedoni predittiva. Q2 Business (+2-700 euro) significa invece pacchetto di navigazione con display da 7 pollici, ausilio al parcheggio posteriore, Cruise Control, clima automatico bizona. Audi Q2 Business Design (3.550 euro) aggiunge cerchi da 17 pollici, Audi Virtual Cockpit ed Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go, mentre il livello Admired (4.850 euro) ha in più i gruppi ottici anteriori e posteriori a LED, sistema Audi drive select e inserti in alluminio spazzolato. Al vertice è l'allestimento S line edition (5.780 euro, 6.480 euro in caso di trazione quattro): cerchi da 18 pollici, terminali di scarico cromati e una caratterizzazione estetica degna di una fashion week. Un look a parte, infine, per l'esuberante SQ2: listelli sottoporta maggiorati, spoiler posteriore ed estrattore con i quattro scarichi.

PREZZI Si parte dai 25.900 euro di Q2 30 TFSI e si arriva ai 41.580 euro di Q2 40 TFSI S tronic quattro in allestimento S line Edition. Q2 35 TFSI a partire da 28.800 euro, Q2 30 TDI da 27.100 euro, Q2 35 TDI da 30.700 euro. SQ2 S tronic quattro? 50.750 euro.

AUDI VALUE Come per altri modelli Audi, tra le formule di acquisto di Q2 non manca la flessibile Audi Value, pacchetto confezionato su misura per coloro che desiderano cambiare auto con frequenza, e le cui esigenze crescono col passare del tempo. Scegliendo Audi Value: versi un anticipo, paghi 23 rate dell'importo prestabilito, e dopo 2 anni sei libero di restituire l'auto, riscattarla o sostituirla con un nuovo modello, a un valore garantito in via preliminare al momento dell'acquisto. Un esempio? Per Audi Q2 1.6 TDI Admired (31.950 euro il prezzo di listino, che scende a 29.360 euro con finanziamento): anticipo di 8.350 euro, 23 rate mensili da 229 euro, Valore Futuro Garantito o maxirata finale di 18.030 euro. E guidare un Suv a marchio Audi non è più soltanto un sogno.