RINNOVAMENTI Con una gamma quasi interamente rinnovata, la Casa dei Quattro anelli si prepara ad aggiornare il più piccolo dei suoi SUV. Di chi parliamo? di Audi Q2, il cui muletto, sapientemente camuffato, è stato avvistato sulle strade innevate del Nord Europa. A due anni dal debutto ufficiale, per Audi Q2 è già tempo dell’aggiornamento di metà carriera. Ingolstadt ha pensato a una serie di cambiamenti estetici al corpo vettura, concentrati soprattutto all'anteriore, ecco i dettagli.

COSA CAMBIA Nonostante le decalcomanie distraggano la vista da alcuni punti “caldi”, è quasi impossibile non notare che i fari anteriori hanno ora una nuova forma: più morbidi sul bordo interno si prolungano verso la griglia del radiatore, con tre fasce luminose divisorie tra il bordo inferiore e quello superiore. Il paraurti è completamente coperto, tuttavia, sono comparse delle prese d'aria verticali e strette sui lati. Non manca poi la griglia Singleframe a nido d'ape con barre verticali e orizzontali, dall’aspetto sportivo.

MOTORI E PREZZI Dal punto di vista meccanico, la principale novità riguarda il passaggio alla tecnologia a 48 Volt per tutti i motori in gamma sia benzina sia Diesel, in grado di offrire minor consumi ed emissioni contenute. Nessuna notizia invece sui prezzi, sappiate però che la versione attualmente in vendita di Audi Q2 attacca a 26.900 euro. Nuova Audi Q2 dovrebbe svelarsi al pubblico agli inizi del 2021.