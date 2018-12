Autore:

Simone Dellisanti

NUOVI MOTORI Audi Q2 amplia la sua gamma motori con l'introduzione del motore 1.5 TFSI da 150 CV in abbinamento alla trazione anteriore, al cambio manuale a 6 rapporti e al cambio automatico a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. Il nuovo motore riesce a erogare i suoi 150 CV insieme ai 250 Nm di coppia, bruciando così lo 0-100 in soli 8,5 secondi per una velocità massima di 212 km/h. Ottime performance ma anche consumi contenuti grazie alla tecnologia COD (cylinder on demand) attraverso cui il motore, in base alla potenza richiesta, sceglie se utilizzare o meno tutti e quattro i cilindri disponibili. In questo modo, Audi Q2 35 TFSI con il cambio S tronic percorre 18,9 km/l nel ciclo combinato con emissioni che non superano i 121 g/km di CO2. I prezzi? 28.800 euro per la Audi Q2 35 TFSI con il cambio manuale mentre vi serviranno 31.000 euro per portarvi a casa l'Audi Q2 35 TFSI, in abbinamento al cambio automatico S tronic.