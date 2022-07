Video nuova Audi Q5: il SUV va di corsa e (forse) anticipa il debutto

Dell’Audi Q5 di nuova generazione abbiamo già parlato qualche mese fa. Nessun segreto sull’arrivo del SUV di Ingolstadt, con i prototipi che stanno macinando chilometri in preparazione del lancio. Tuttavia, rispetto a prima, sappiamo che l’inedito modello potrebbe arrivare un po’ in anticipo, verso la fine del 2023, per sbarcare sul mercato nel 2024. Ma oltre a questa news, oggi abbiamo una bella novità, poiché insieme a qualche scatto inedito c’è anche un bel video del SUV ripreso sulle strade delle Alpi austriache. Una clip piuttosto lunga, che ci permette di guardare in “presa diretta” lo sport utility, ben inserito nell’ambiente, per capire meglio le sue forme e le sue proporzioni rispetto a quello che lo circonda.

Nuova Audi Q5: il SUV tedesco durante i collaudi su stradaLE FORME SONO PIÙ ABBONDANTI Avvolto dalle pellicole mimetiche bianche e nere che ne confondono i connotati, il popolare SUV premium Audi di medie dimensioni sembra avere misure più abbondanti rispetto al modello attuale, a partire dal passo. Questa caratteristica è importante poiché, se confermata, significherebbe maggiore spazio in abitacolo soprattutto per i passeggeri posteriori. Mentre la mimetica nasconde i tratti esterni, non può celare le linee dell’avantreno, che mostra una calandra ridisegnata, due prese d’aria verticali su entrambi i lati, una bocca di aspirazione bassa più grande e fari più stretti. Anche se la cornice è nascosta dagli adesivi si può capire che la consueta calandra Single Frame sarà confermata e probabilmente offrirà un aspetto generale più aggressivo se combinata con le nuove prese d'aria. Il resto del corpo sembra decisamente simile al modello attuale, anche se più grande. La parte posteriore di questo prototipo è un mix fra soluzioni quasi definitive e altre del tutto posticce come i fari, che sono divisi in quattro elementi singoli fra luci e indicatori di direzione circondate da plastica nera, che certamente non arriveranno alla versione di produzione. Infine, troviamo un paio di terminali di scarico che spuntano alle due estremità del paraurti.

Nuova Audi Q5: stile più sportivo, soprattutto davantiANCORA OK A BENZINA E DIESEL, MA IBRIDI Questo ci dà spunto per confermare che Audi prevede di continuare a costruire veicoli con motore a combustione per altri dieci anni; quindi, la futura Q5 sembra destinata a rimanere a listino con una varietà di propulsori benzina e diesel – quasi certamente in versione mild-hybrid - oltre a offrire opzioni più elettrificate, inclusa la variante plug-in hybrid. Naturalmente, la famiglia si allargherà con l’introduzione della carrozzeria Sportback in stile coupé per un design ancora più atletico.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/07/2022