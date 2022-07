Svelata l'Audi Q6: siete invidiosi del mega SUV per la Cina?

Il SUV Audi più grande di tutti? Non è quello con il numero più grande dopo la famosa lettera Q, che distingue i fuoristrada della Casa di Ingolstadt. Il primato spetta infatti alla nuova Audi Q6 appena presentata in Cina per il mercato locale, che con i suoi 5 metri e 10 centimetri batte allegramente i nostrani Audi Q7 (precedente detentore del record) e Audi Q8: ve ne avevamo già fornito approfondite anticipazioni e ora, con il debutto ufficiale, arrivano le foto del modello di serie.

Nuova Audi Q6, il 2,0 litri 4 cilindri turbo da 265 CV e 400 Nm

I MOTORI: NIENTE ELETTRICO Per evitare confusione lo diciamo subito: la Q6 per la Cina non ha nulla a che fare con l'Audi Q6 e-tron, il SUV elettrico parente della Porsche Macan BEV che verrà commercializzato in Europa. No, la Q6 per la Cina è tutta un'altra storia, prova ne sia che la gamma motori non prevede una versione 100% elettrica, ma solo propulsori turbo a benzina. Audi Q6 45TFSI è dotata di un quattro cilindri da 2,0 litri, che produce 265 CV e 400 Nm di coppia, mentre la più potente Audi Q6 50TFSI ha sotto al cofano un sei cilindri da 2,5 litri, che produce 299 CV e 500 Nm di coppia, per uno 0-100 km/h in 7,3 secondi. Tutti i modelli sono dotati di serie di cambio automatico, trazione integrale quattro e sospensioni dinamiche adattive DCC.

Nuova Audi Q6 cinese, il frontale

DESIGN E DIMENSIONI Dotata di sei o sette posti - a scelta - disposti su tre file, passo di 2,98 m (come la cugina Volkswagen Atlas), l'Audi Q6 realizzata per il mercato cinese in collaborazione con SAIC è basata sulla piattaforma MQB e raggiunge i 2.398 litri di capacità con i sedili posteriori reclinati. E a dispetto di un look un po' distante dai canoni a cui la casa di Ingolstadt ci ha abituato in Europa, ha tutte le caratteristiche che ti aspetti da un'auto con i quattro anelli sul cofano. Dalla griglia Singleframe alle luci a LED, con la soluzione dell'illuminazione a tutta larghezza ''coast-to-coast'', come si dice in gergo: qui declinata non solo sul portellone posteriore, ma anche nel frontale.

Nuova Audi Q6 cinese, la plancia con l'Audi Virtual Cockpit

INTERNI E PREZZI Decisamente all'altezza del blasone sono gli interni, con rivestimenti in pelle forniti di serie, sedili elettrici a 12 regolazioni e funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio. In plancia spicca la strumentazione digitale Audi Virtual Cockpit da 12,3 pollici, affiancata a un touchscreen da 10,1 pollici per l'infotainment: completano la dotazione dei comandi un display touch supplementare da 8,6 pollici per le regolazioni del clima e l'immancabile proiezione dei dati di marcia sul parabrezza con la tecnologia head-up display. Bang & Olufsen firma l'impianto audio a 14 altoparlanti e gli aiuti alla guida ADAS superano la guida autonoma di livello 2. Gli ordini - in Cina - sono già aperti e i prezzi al cambio attuale vanno da qualcosa più di 72.500 euro a quasi 94.300 euro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/07/2022