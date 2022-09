Audi Q4 e-tron, cresce la famiglia (così come l’autonomia) dei SUV di Ingolstadt

Si rinnova la gamma dei SUV a batteria tedeschi, che arriva fino a 540 km per il modello a trazione posteriore. Debuttano i servizi on demand

Cresce la gamma dei SUV elettrici della casa dei quattro anelli con l’introduzione di un nuovo modello da 265 CV, il debutto delle funzionalità attivabili su richiesta (Audi Functions on Demand) e un incremento dell’autonomia complessiva grazie a piccoli interventi mirati. Se volete scoprirli più da vicino, qui trovate il nostro test della versione “normale”, e qui quello della variante SUV coupé Sportback.

Gamma Q4 e-tron, a due e quattro ruote motrici, fino a 540 km di autonomia

PIÙ AUTONOMIA PER TUTTI La nuova gamma dei SUV tedeschi introduce un impianto frenante elettroidraulico più evoluto, che permette di sfruttare meglio la frenata rigenerativa del motore posteriore. In questo modo cresce leggermente l’autonomia complessiva per tutta la famiglia:

+ 12 km per Audi Q4 40 e-tron da 204 CV

per Audi Q4 40 e-tron da 204 CV + 15 km per Audi Q4 40 e-tron Sportback da 204 CV

per Audi Q4 40 e-tron Sportback da 204 CV + 17 km per Audi Q4 35 e-tron da 170 CV

per Audi Q4 35 e-tron da 170 CV + 22 km per Audi Q4 45 e-tron da 265 CV

per Audi Q4 45 e-tron da 265 CV + 26 km per Audi Q4 50 e-tron quattro da 299 CV

Il modello Sportback con carrozzeria SUV coupé - più aerodinamica - vede così crescere la sua autonomia complessiva a 540 km, omologati nel ciclo WLTP, portandolo sul gradino più alto del podio rispetto ai concorrenti diretti.

Gamma Q4 e-tron: debutta il modello Audi Q4 Sportback 45 e-tron quattro, qui di 3/4 posteriore

NUOVO MODELLO Cresce la famiglia di Q4 Sportback con il debutto del modello 45 e-tron quattro, il livello di ingresso per la trazione integrale elettrica assicurata da due motori elettrici, uno per asse. Quando lavorano assieme, i due propulsori generano una potenza massima di 265 CV e una coppia motrice di 425 Nm, valori che consentono uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e una velocità massima (autolimitata) di 180 km/h. In condizioni di marcia normali la trazione è solo posteriore, lasciando che quello all’avantreno entri in funzione solo quando il guidatore chiede più potenza, oppure in presenza di fondi a bassa aderenza che portano a sotto o sovrasterzo. Il motore si attiva in pochi centesimi di secondo.

Gamma Q4 e-tron: cresce l'autonomia del SUV elettrico tedesco, qui visto di 3/4 anteriore

AUTONOMIA Audi Q4 Sportback 45 e-tron quattro monta una batteria da 82 kWh, che assicura un’autonomia fino a 522 chilometri (omologati nel ciclo WLTP). La ricarica in corrente alternata arriva a 11 kW, mentre quella in corrente continua fino a 135 kW, un valore non alto in assoluto, ma che in condizioni ottimali consente di portare la batteria dal 5% all’80% in mezz’ora. Disponibile in cinque allestimenti (base, EVO, Business, Business Advanced e S line edition), il nuovo SUV elettrico ha un listino che parte da 58.950 euro.

FUNZIONI ON DEMAND Le Functions on Demand che debuttano su Audi Q4 sono funzionalità aggiuntive che possono essere attivate in un secondo momento (a pagamento), per un periodo di tempo più o meno limitato, da un singolo mese fino all’intero ciclo di vita dell’auto. Le abbiamo già viste su altri marchi premium come BMW, e come quelli sono destinati a suscitare comprensibili perplessità.

COSA SBLOCCO? Per il momento, vediamo come funzionano, e quali funzionalità si possono sbloccare: tramite la app myAudi, abbinata alla vettura, è possibile acquistare:

Attivazione dei protocolli Apple CarPlay e Android Auto

e Layout grafici diversi (Classic, Sport ed e-tron) per la strumentazione digitale

(Classic, Sport ed e-tron) per la strumentazione digitale Pacchetto climatizzatore, per attivare il riscaldamento da remoto (anche dei sedili) e, qualora in dotazione, del parabrezza e del volante

(anche dei sedili) e, qualora in dotazione, del parabrezza e del volante Cruise control adattivo con limitatore di velocità

con limitatore di velocità Navigatore connesso

Pubblicato da Claudio Todeschini, 09/09/2022