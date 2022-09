Allestimenti più ricchi per Audi A4, best seller di Ingolstadt. Giù i prezzi di A5

Dotazione arricchita per la berlina e per la station più vendute nel segmento D premium, e riduzione del prezzo di listino per la sportiva A5

Un terzo delle immatricolazioni di Audi riguarda il segmento D, quello presidiato dal SUV Q5 (anche Sportback) e dalla gamma A4 e A5, disponibile in versione tre volumi, station wagon, coupé e cabriolet. Mentre Q5 è il SUV Audi più venduto del mondo, la A4 Avant continua, imperterrita dal 2017, a essere la station premium più venduta in Italia, con una quota di mercato che sfiora il 45%. Per quest’ultimo scampolo di 2022 la gamma della famiglia A4 si rafforza, arricchendo la dotazione di serie sia a livello estetico che di tecnologia a bordo. Vediamo più da vicino le novità in arrivo.

Novità in gamma per Audi A4 e A5: ecco la station A4 Avant, visuale di 3/4 anteriore

AUDI VIRTUAL COCKPIT PLUS Il cruscotto interamente digitale, con risoluzione full HD da 1920 x 720 pixel su uno schermo da 12,32, diventa di serie dalle versioni Business (secondo livello di equipaggiamento a listino) a salire, mentre i cerchi in lega da 17” sono di serie per tutti i modelli.

Novità in gamma per Audi A4 e A5: ecco la station A4 Avant, visuale di 3/4 posteriore

FANALI FULL LED Entra nella dotazione di serie degli allestimenti top di gamma Business Advanced e S line edition anche il paccketto Evolution, che comprende illuminazione ambientale interna, portellone ad apertura e chiusura elettrica (per A4 Avant) e gruppi ottici anteriori e posteriori full LED con funzione di abbaglianti automatici e indicatori di direzione dinamici posteriori.

Novità in gamma per Audi A4 e A5: gli interni della station A4 Avant

CALO DI PREZZI In controtendenza rispetto a quanto vediamo accadere un po’ ovunque, Audi ha ritoccato leggermente il listino di A5, con una riduzione di prezzi per le varianti Coupé, Sportback e Cabriolet, fino al 2% per le varianti Business Advanced e S line edition.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 06/09/2022