Audi RS 3 performance edition: 300 esemplari per la media da 300 km/h

Cresce fino a 407 CV la potenza massima, l’assetto è ancora più sportivo, e sarà prodotta in soli 300 esemplari. In Italia il prossimo anno

Passano da 400 a 407 i CV di potenza massima, ma il vero record sta nella velocità massima di Audi RS 3 performance edition: 300 km/h, un valore mai visto in una media sportiva di serie.

Audi RS 3 performance edition: le versioni Sportback e sedan

ANCORA PIÙ POTENTE I meccanici di Ingolstadt hanno lavorato per spremere tutto lo spremibile dal 2.5 TFSI turbo benzina a cinque cilindri della RS 3 standard (qui il confronto con la rivale Mercedes AMG 45), aumentando la potenza massima da 400 a 407 CV, con i 500 Nm di coppia disponibili da 2.250 fino a 5.700 giri al minuto, grazie all’aumento della pressione di sovralimentazione da 1,5 a 1,6 bar. Il risultato? La velocità massima passa da 290 km/h della RS 3 con pacchetto Dynamic Plus a 300 km/h. Il launch control di serie permette ad Audi RS 3 performance edition di scattare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi. Invariato il cambio a doppia frizione S tronic a sette rapporti e la trazione integrale quattro.

Audi RS 3 performance edition: la versione sedan, visuale di 3/4 anteriore

CHE SOUND La caratteristica sequenza di accensione 1-2-4-5-3 dei cilindri rende inconfondibile il sound della RS 3, che in questa versione monta un silenziatore centrale specifico e prevede l’apertura totale delle valvole anche a vettura ferma, nelle modalità di guida Dynamic, RS Performance e RS Torque Rear.

Audi RS 3 performance edition: la versione Sportback impegnata in un drift

ASSETTO CORSA Più aggressivo l’assetto della performance edition rispetto alla RS 3 standard, che può contare su un camber più marcato, bracci inferiori delle sospensioni più rigidi e barre antirollio RS specifiche. Di serie l’assetto sportivo RS plus con sospensioni a regolazione adattiva, così come il RS torque splitter, che permette di ripartire la coppia tra le ruote posteriori, consentendo un comportamento tendenzialmente sovrasterzante. Tra le sette modalità di guida disponibile c’è anche la già citata RS Torque Rear, che permette di divertirsi a driftare in curva.

Audi RS 3 performance edition: la versione sedan, i cerchi in lega

FINITURE SPORTIVE Da vera sportiva di razza la dotazione di serie, a partire dai cerchi in lega a 10 razze con finitura grigio scuro opaco e i terminali di scarico nero lucido. L’impianto frenante prevede dischi carboceramici anteriori da 380 mm di diametro, più leggeri di 10 kg rispetto ai freni della RS 3 standard, con pinze a sei pistoncini verniciate in colore blu. Le luci a LED dei gruppi ottici posteriori hanno animazioni specifiche per questo modello, mentre sotto gli specchietti retrovisori compaiono, aprendo le portiere, una bandiera a scacchi dal lato passeggero e la sequenza 3-0-0 dal lato guida.

Audi RS 3 performance edition: gli interni

ABITACOLO RACING Per questo modello sono disponibili di serie i sedili a guscio RS, con gli schienali in carbonio opaco e i rivestimenti in microfibra Dinamica (al 45% in poliestere riciclato) e pelle Nappa lungo i fianchetti. Tanti i dettagli blu, ripresi dal colore delle pinze dei freni, sulle cinture, sulla tacca a ore 12 del volante e le impunture su sedili e portiere. Nell’infotainment è presente una schermata RS che permette di tenere sott’occhio la temperatura del liquido di raffreddamento, dell’olio motore e del cambio, delle forze G che agiscono sull’auto, dell’erogazione di potenza e coppia, della pressione degli pneumatici e dei tempi sul giro.

Audi RS 3 performance edition: il motore a 5 cilindri

LIMITATA, MA SOLO IN SERIE Disponibile con carrozzeria a due e tre volumi, sarà prodotta in 300 esemplari, uno per ogni km/h della velocità massima raggiunta, con un badge numerato sulla plancia che ne indica il numero progressivo. Arriverà in Italia nel corso della prima metà del 2023, con prezzi non ancora annunciati.