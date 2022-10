Audi pensa a strade più sicure con la sua nuova tecnologia (video)

SICUREZZA PRIMA DI TUTTO A inizio 2022 Audi ha presentato una serie di innovazioni tecnologiche che troveremo a bordo di tutta la sua gamma di veicoli e una delle più interessanti è la nuova tecnologia C-V2X. Il marchio tedesco lo ha annunciato come un inedito modo di mantenere al sicuro sia gli automobilisti sia i ciclisti, che sono spesso soggetti a rischi di cadute o incidenti più gravi. Una tecnologia come questa potrebbe fare la differenza in ogni situazione di guida e su qualsiasi strada condivisa fra automobili e biciclette, per questo la Casa tedesca ha investito molto in termini di progettazione e sviluppo. Ma vediamo di cosa si tratta e lo facciamo grazie a questi brevi video, che spiegano molto meglio delle parole come funziona il sistema di sorveglianza e sicurezza.

UNA SUITE DI ASSISTENTI COMPLETA Durante le dimostrazioni, Audi ha mostrato alcuni scenari che potrebbero avvantaggiare sia l’automobilista sia il ciclista, tra cui avviso di prossimità, avviso di collisione anteriore e posteriore, avviso di traffico trasversale, avviso di partenza in parcheggio parallelo e assistenza alla svolta sia a sinistra sia a destra. In effetti, questi dispositivi non sono delle novità assolute, ma sono stati aggiornati per essere più sensibili all’approssimarsi dei ciclisti. In questo modo, è più rapido e intuitivo non spalancare una portiera sul percorso della bici, per ridurre al minimo il rischio d’impatto. Quando si verifica una delle circostanze sopra elencate, il dispositivo si attiva e segnala il pericolo con una notifica accompagnata da un tono. Il display mostra da dove arriva il ciclista e dove può avvenire l’incrocio se l'auto è in movimento. Ad esempio, supponiamo che il ciclista si stia avvicinando da destra a un’intersezione. In tal caso, il display nel quadro strumenti mostrerà il pericolo, avvisando sull’arrivo del ciclista. Audi ha presentato questa tecnologia in collaborazione con Spoke, una partnership annunciata a marzo. Per esempio, si stima che ogni anno in America ci siano quasi 1.000 vittime e oltre 130.00 feriti nella categoria dei ciclisti.

OBIETTIVO CONGIUNTO PER AUMENTARE LA SICUREZZA L'obiettivo della partnership è ridurre queste cifre attraverso sistemi di sicurezza come quelli progettati da Audi. Infine, la Casa di Ingolstadt ha dichiarato che la tecnologia C-V2X è la chiave per ridurre gli incidenti stradali nel complesso, e non solo quelli tra un'auto e un ciclista. L’esempio degli Stati Uniti è eclatante, ma anche al di qua dell’Oceano la situazione non è migliore e per questo tutti i modelli del costruttore tedesco si stanno aggiornando in quest’ottica di maggiore tutela di ciclisti e pedoni.

