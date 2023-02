Nuova Audi Q7: si toglie (quasi) tutti i veli prima del debutto

In attesa della terza generazione, il maxi SUV tedesco dà una rinfrescata al look ed evolve interni e tecnologia per confermarsi nel segmento premium

IL MAXI SUV DI AUDI SI AGGIORNA Audi ha messo in agenda il restyling del suo maxi SUV per eccellenza, ovvero la Q7, che è stata lanciata nel 2015 e “rinfrescata” nel 2019. L’ammiraglia a ruote alte è alla sua seconda generazione e oggi si sta, quindi, preparando al debutto nella sua versione più aggiornata. Dopo quelle che vi abbiamo presentato poche settimane fa, oggi abbiamo messo sotto la lente di ingrandimento delle nuove fotografie che ci mostrano meglio uno dei prototipi beccato, questa volta, durante i test invernali sul ghiaccio della Svezia settentrionale e non sulle strade asfaltate nei dintorni della sede, a Ingolstadt. Questo passaggio… dall’estetista, si rende necessario per mantenere aggiornata l'attuale generazione e presidiare la nicchia dei SUV di lusso fino all'arrivo di un modello completamente nuovo nel 2026. Chiaro, non sono questi i modelli su cui puntare per fare grandi numeri, ma rappresentano una vetrina del potenziale tecnologico di ogni costruttore, al pari e forse più delle sempreverdi ''berlinone'' di rappresentanza. Ma adesso, veniamo al nuovo SUV tedesco e cerchiamo di capire insieme quali sono le novità che ci porta.

Nuova Audi Q7: dopo l'asfalto i test proseguono sul ghiaccio della ScandinaviaCAMBIA IL LOOK, MA NON SOLO… Innanzitutto, vi anticipiamo che non ci sono grosse novità dal suo ultimo avvistamento; tuttavia, abbiamo la conferma che saranno apportate delle modifiche ai paraurti anteriore e posteriore, alla grande calandra e ai fari, che avranno un design più affilato sia davanti sia dietro, fermo restando la tecnologia LED e Matrix LED. Sostanzialmente, le misure resteranno le stesse di oggi, con una lunghezza superiore a cinque metri; quindi, anche le proporzioni rimarranno ugualmente bilanciate. La Q7 è un SUV imponente, ma dal profilo abbastanza slanciato e il suo design si evolverà, pur rimanendo fedele al family feeling Audi.

Nuova Audi Q7: cambio d'abito per il maxi SUV dei quattro anelliPIÙ LUSSO E CONNETTIVITÀ IN ABITACOLO Gli interni manterranno le stesse volumetrie, ma si aggiorneranno con nuovi rivestimenti e un livello di tecnologia per comfort e connettività ancora più alto, per sottolineare lo status di Premium SUV della gamma. Largo quindi a una plancia 100% digitale con servizi di bordo di ultima generazione e gestiti anche da remoto, per rendere la vita a bordo ancora più confortevole. Lato sicurezza, la Q7 evolverà tutti i dispositivi per la guida assistita fino al livello 2. Per quanto riguarda i motori, bocche cucite dal quartier generale a Ingolstadt, ma visto che il lancio dovrebbe avvenire entro la fine del 2023 o al massimo nei primi mesi del 2024, è probabile che la gamma resti invariata, con unità a 6 cilindri 3.0 litri benzina o diesel mild-hybrid oppure plug-in hybrid, ma anche il “bombardone” V8 4.0 litri della variante sportiva SQ7, con oltre 500 CV di potenza.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/02/2023