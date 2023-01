Audi Q7 Plug-in Hybrid, un "gran" bel viaggiare. Sì, anche in città

Più che big SUV, è maxi station wagon. A suo agio non soltanto in autostrada. Consumi? Parliamone. Alla guida di Q7 60 TFSI e quattro

Audi Q7 si è sempre distinta tra le SUV taglia XL per la sua forma da super station wagon piuttosto che da fuoristrada urbano o da furgoncino pronto a tutto, e anche la seconda serie non fa eccezione. Lo stile è meno leggero e più massiccio, ma le proporzioni rimangono e le dimensioni aumentano, con la lunghezza massima che supera di 6 centimetri i 5 metri. Un pullmino da famiglia con un bagagliaio vorace, disponibile a soli cinque posti con tecnologia plug-in hybrid. Come l’ultima arrivata, la Q7 60 TFSI e quattro che sto provando.



Alla prova Audi Q7 60 TFSI e quattro

Le proporzioni da station wagon in grassetto della Audi Q7 continuano a piacermi anche sulla seconda serie e delimitano un abitacolo gigante dove ognuno e ogni cosa trova il proprio posto.

Audi Q7, gli interni

AVANTI UN ALTRO Sedili grandi e comodi per i posti anteriori e vale tutti i soldi che costa l’opzione Sedili Posteriori Plus (480 euro), con tre sedili singoli alla seconda fila divisi 35:30:35, full size i laterali e più piccolo il centrale, capaci di scorrere longitudinalmente per rendere l’abitacolo flessibile a ogni esigenza. Per far posto a ospiti dalle gambe particolarmente lunghe, per fare spazio a chi siede sui due sedili della terza fila, oppure per aumentare la già generosa profondità del bagagliaio.

Spazio a volontà anche dietro

ABBASSA LO SGUARDO Per sfruttare tutta la profondità del vano di carico, se siete dotati di braccia normali, vengono in aiuto le sospensioni adattive pneumatiche che, grazie a un pulsante sul lato sinistro del bagagliaio, abbassano la coda.

Audi Q7, il bagagliaio

In alternativa alle versioni a gasolio TDI, la Audi Q7 propone versioni a benzina TFSI e versioni plug-in hybrid TFSI e. Della famiglia elettrificata, la Audi Q7 60 TFSI e quattro è l’ultima arrivata e anche la massima espressione, con una potenza di sistema di 462 cavalli, di cui 340 generati dal suo 3.0 V6 a benzina TFSI e 700 Nm di coppia massima. L’incremento da 381 a 462 cavalli di sistema da Q7 55 TFSI a Q7 60 TFSI è merito della elettronica di gestione della parte elettrica.

Q7 60 TFSI e quattro, il V6 ibrido plug-in

Le prestazioni sono da sportiva, con 5,4 secondi per raggiungere i 100 km/h partendo da fermi e 240 km/h di velocità massima, non male per una giga SUV che sulla bilancia supera le due tonnellate e mezza. Il consumo combinato WLTP è di 2,1 l/100 km, ma come per tutte le PHEV il consumo termico non è realistico, con un consumo medio elettrico di 24,1 kWh spremuti dalla batteria da 14,4 kWh. Esaurita la trentina di chilometri garantiti dalla carica elettrica, è difficile percorrere 10 km/litro: durante la mia prova tra città, autostrada, colline e montagne, il consumo medio si è attestato tra gli 11 e i 12 l/100 km.

Autonomia in EV? Qualcosa in più di 30 km

Grande e pesante, è quanto dice la scheda tecnica, ma al volante qualche centimetro e qualche chilogrammo si perde. Non che sia agile come una mosca, ma il peso della Q7 trasmette una piacevole sensazione di solidità e la cavalleria ibrida a disposizione, con la coppia elettrica sempre pronta, la rendono anche piuttosto veloce in partenza o nei sorpassi senza dover mettere alla frusta tutta la mandria. Quando si muove grazie soltanto alle sue forze elettriche, produce un suono a metà tra quello di un’astronave e quello di un bel V8 a benzina, forse il miglior suono elettronico che abbia sentito finora. E, quando il termico prende il comando, il sound morbido e vellutato del tremila V6 è sempre una piacevole colonna sonora.

462 CV di potenza combinata

C'È POSTO PER TE La forma squadrata della Q7 rende piuttosto intuitivo capirne gli ingombri quando ci si infila in una strada stretta o in manovra, situazioni in cui vengono in aiuto un concerto di sensori e la telecamera posteriore. In manovra aiuta anche il diametro di sterzata di 12,5 metri: non da utilitaria, ma contenuto per i suoi 5 metri abbondanti.

IN AUTOSTRADA Il suo habitat perfetto è l’autostrada, dove l’Audi Q7 60 TFSI e quattro S line Plus ha tutto quanto per farsi apprezzare: un bel motore V6 con la sua voce vellutata aiutato nelle riprese dal socio elettrico, un ottimo comfort acustico su tutti fronti, aerodinamico, meccanico e di rotolamento delle ruote, infine sospensioni pneumatiche attive che rendono il viaggio morbido, malgrado i cerchi da 22” con gomme supersportive taglia 285/35.

Comoda in autostrada, ma a suo agio anche in città

IN EXTRAURBANO Lo stesso pacchetto di motore e sospensioni si fa apprezzare anche su strade dove un pullman come la Q7 non dovrebbe, in teoria, trovarsi a suo agio, come le belle strade collinari che solcano i nostri Appennini. Il motore non manca, per andare veloci, per superare il nonno con il cappello al volante o per uscire morbidi dalle curve, le sospensioni pneumatiche assorbono bene anche le fratture più profonde della strada e tengono sempre parallelo all’asfalto il corpicione della Q7, senza il minimo accenno di rollio. Fanno squadra con la trazione integrale che gestisce bene la coppia sui due assi tenendo lontano il nemico numero uno, il sottosterzo, e con uno sterzo non veloce, ma preciso più di quanto ci si aspetti da una giga SUV come la Q7. È una esperienza piacevole, anche se il peso è ben gestito, ma rimane.

IN CITTÀ Il terreno peggiore per la Audi Q7 60 TFSI e è sicuramente la città, ma anche in questo caso se la cava bene, grazie agli ingombri ben definiti e al motore pronto. La posizione di guida alta, ma non troppo, e tutto il pacchetto elettronico di comfort dell’abitacolo rendono la guida nel traffico e anche le attese al semaforo meno stressanti.

Audi Q7 60 TFSI e quattro, il top di gamma. O quasi...

Audi Q7 60 TFSI e quattro S line Plus è il top delle Q7. O quasi, considerando anche la più sportiva SQ7. E anche il prezzo è top, 101.000 euro tondi tondi, quasi ventimila euro in più rispetto alla Q7 55 TFSI e quattro entry level, che costa 82.470 con 381 cavalli, sedili in tessuto a regolazione manuale, specchio interno non automatico, climatizzatore automatico a tre zone e cerchi in lega da 19”. E circa 10.000 euro di differenza rispetto a una Q7 55 TFSI e quattro Sport (89.700 euro), già dotata di cerchi da 20”, sospensioni pneumatiche adattive, pacchetto Sport line e telecamera posteriore. La 60 TFSI e quattro S line Plus aggiunge, oltre alla cavalleria, anche alcuni dettagli estetici neri, le pinze freno rosse, i rivestimenti in pelle e Alcantara e i fari Matrix LED.

Pubblicato da Mario Cornicchia, 21/01/2023