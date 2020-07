ADDIO DIESEL Nuovo motore per Audi SQ7 e SQ8. Il V8 diesel lascia spazio ad un V8 benzina da 4,0 litri, lo stesso montato su Bentley Continental GT V8 e Lamborghini Urus, ma in versione depotenziata.

POTENZA E PRESTAZIONI Il nuovo propulsore avrà 507 CV e 770 Nm di coppia, cambio automatico a 8 rapporti tiptronic e trazione integrale Audi Quattro. La velocità massima sarà limitata a 250 km/h, con uno 0-100 da 4,1 secondi.

TANTE LE NOVITÀ Sulla nuova unità V8 ci sarà anche il sistema di disattivazione dei cilindri che, in caso di una modesta richiesta di potenza, utilizzerà 4 degli 8 cilindri, a tutto vantaggio dei consumi, dichiarati in 12-12,7 litri per 100 km su Audi SQ7 e in 12,7-12,9 litri per SQ8 (ciclo combinato WLTP). Novità anche sul fronte telaistico, con le sospensioni pneumatiche adattive sport, lo sterzo integrale e le ruote posteriori sterzanti (a bassa velocità in controfase, favorendo la maneggevolezza, oltre i 60 km/h in fase, aumentando la stabilità), nonché il sistema elettromeccanico attivo di stabilizzazione del rollio: il sistema si occupa di attivare gli stabilizzatori tramite motori elettrici, favorendo il comfort di marcia, ma anche riducendo il rollio nelle curve a velocità sostenuta, condizione nella quale lavora anche il differenziale sportivo, che ripartisce la coppia tra le ruote posteriori. Sette i profili di guida selezionabili: comfort, auto, dynamic, efficiency, allroad, offroad, individual.

CERCHI E FRENI Di base SQ7 monterà cerchi da 20'', ma saranno disponibili come optional anche da 22'', mentre SQ8 avrà quelli da 21'' e, in aggiunta, da 22'' e 23''. Su richiesta anche i dischi carboceramici con pinze freno in grigio antracite (in luogo dei dischi standard e delle pinze nere con logo S).

USCITA E PREZZI Il V8 benzina sarà disponibile su Audi SQ7 e SQ8 a partire dall'autunno di quest'anno. Sono stati resi noti i prezzi in Germania, che saranno di 93.287 euro per SQ7 e 101.085 euro per SQ8.