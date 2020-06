ARRIVA ALEXA La linea di dispositivi Echo di Amazon si arricchisce oggi di Echo Auto, progettato esplicitamente per l’utilizzo in macchina, e che permette di utilizzare tutte le funzionalità di Alexa mentre si guida. Echo Auto è disponibile già da oggi su Amazon.it al prezzo di 59,99 euro.

COME FUNZIONA Echo Auto monta ben otto microfoni, collocati lungo la parte superiore del dispositivo, capaci di gestire tutti i rumori che ci sono all’interno dell’abitacolo (provenienti dalla strada, o anche solo dalle ventole dell’impianto dell’aria condizionata) in modo da filtrare solo la voce, e percepire al meglio i comandi impartiti dall’utente.

ATTENZIONE ALLA PRIVACY Una delle principali preoccupazioni con dispositivi come gli Amazon Echo (ma non solo) è che possono sempre ascoltare, tramite i microfoni, le conversazioni delle persone, così da cogliere parole chiave specifiche e proporre inserzioni pubblicitarie mirate. Per tutelare al massimo la privacy di chi è in macchina, Echo Auto ha un tasto che permette di disattivare tutti i microfoni del dispositivo.

COME SI INSTALLA Echo Auto si collega alla presa da 12V dell’accendisigari o alla eventuale porta USB presente nell’automobile. Si può collegare all’impianto stereo tramite un cavo audio con jack da 3,5 mm o via Bluetooth. La connessione con Alexa avviene attraverso l’app installata sul proprio smartphone (iOS o Android), sfruttando il piano dati del telefono. Echo Auto viene venduto con un supporto da inserire nelle bocchette di ventilazione dell’auto, ma non su tutte: l’immagine qui sotto mostra la tipologia di bocchette supportate.

TELEFONATE, MA NON SOLO Echo Auto svolge la basilare funzione di gestire le telefonate in entrata o in uscita, ma non solo: ascoltare musica o audiolibri, i notiziari, impostare dei memo per le commissioni, controllare i dispositivi della propria smart home, tutto tramite comandi vocali, senza mai distogliere lo sguardo dalla strada. Le decine di migliaia di Skill disponibili permettono inoltre di ampliare le possibilità offerte da Alexa, per esempio per ascoltare musica dai principali servizi streaming come Spotify, Deezer o Apple Music, ricevere le ultime informazioni o il meteo, giocare al fantacalcio e molto altro ancora. Su Amazon.it trovate l’elenco completo delle Skill di Alexa.