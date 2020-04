PULIZIE DI PRIMAVERA Quando arriva la bella stagione, le giornate iniziano ad allungarsi e le temperature si alzano. Insomma, restare a casa in questo periodo è difficile, soprattutto per chi ha la moto in garage e non vedeva l'ora di ritornare in sella. Ora come ora, non si può fare diversamente, ma se siete alla ricerca di qualcosa per combattere la noia da quarantena, allora vi consigliamo di preparare la vostra moto e il vostro abbigliamento in vista della bella stagione. E per farlo, ecco una serie di prodotti utili e accessori presenti su Amazon, destinati alla semplice manutenzione e cura della vostra moto.

CAVALLETTI ALZAMOTO

Non solo ideali per i track days, ma anche – e soprattutto – per “stivare” la vostra moto in garage per un lungo periodo di inattività. I cavalletti alzamoto sono un accessorio quasi fondamentale per il fai da te in garage, soprattutto per quelle moto che non dispongono del cavalletto centrale. È possibile acquistarli singolarmente, ma la coppia di cavalletti alzamoto vi consente di risparmiare qualche euro rispetto a un acquisto separato. Per la ruota anteriore ce ne sono di tre tipi: c’è quello con la forca regolabile, con attacchi a cono oppure per il sottocanotto; quest’ultimo è il più costoso, ma offre anche più stabilità alla moto. Per la ruota posteriore invece va fatta distinzione tra forcellone bibraccio e monobraccio. Relativamente al primo caso, ne esistono di due tipologie: quelli con attacco a forchetta sono ideali se avete i nottolini sulla forcella posteriore, altrimenti vi consigliamo quelli con piastre universali. Relativo al secondo caso, invece, ne esiste una sola tipologia, e solitamente sono i più costosi visto che il forcellone monobraccio è una soluzione meno comune rispetto al forcellone tradizionale.

KIT PER IL TAGLIANDO: OLIO E FILTRI

Se volete sfruttare questo momento di “sosta ai box” per risparmiare qualche soldo e fare un tagliando fai-da-te, Amazon viene incontro alle vostre esigenze. Non a tutte, purtroppo: sul marketplace più grande d’Italia ci sono tantissime proposte di kit per i tagliandi, comprensivi di olio motore e filtri. Tuttavia, non sono presenti i ricambi di tutte quante le moto, ma solamente le più famose e le più comuni. Il ventaglio di prezzi cambia a seconda del produttore di olio e della moto in questione, ma solitamente per olio e filtro dell’olio si spazia tra i 50 e i 75 euro.

PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA CATENA

Prendersi cura della catena è fondamentale per garantire la bontà e la longevità della trasmissione finale. Sul mercato ci sono tantissimi prodotti per la pulizia, spazzole incluse. E tra le varie proposte presenti su Amazon i prezzi si aggirano sui 25 euro per dei pacchetti che comprendono spazzola, pulitore e lubrificante catena. Sebbene il costo non sia irrisorio, è un investimento in quanto una maggiore attenzione alla catena di trasmissione può farvi risparmiare decine di euro. Il più venduto su Amazon è il kit di Motul (cliccate qui per il link) che comprende una spazzola Lampa, un flacone di Motul C4 e di Motul C1, ciascuno da 400 ml.

MANOMETRO PER LA PRESSIONE DELLE GOMME

L’importanza della giusta pressione per le gomme ve l’abbiamo spiegata nella nostra guida dedicata agli pneumatici. Per chi disponesse di un compressore d’aria, l’offerta di Amazon per i manometri è decisamente ampia e, anche in questo caso, idonea a qualsiasi portafoglio: si passa da quelli più semplici a 13,99 euro fino a oltre 130 euro per quelli digitali. Per una personale esperienza di chi vi scrive, quello griffato Michelin è uno dei più affidabili, precisi e duraturi in circolazione. Se invece siete alla ricerca di un misuratore di pressione gomme elettronico, magari da tenere in tasca o in moto, ci sono tantissime offerte che oscillano tra i 5 e i 15 euro. Anche in questo caso, vi consigliamo quello di Michelin che, sebbene costi un po’ più degli altri, dispone anche del misuratore dell’usura degli pneumatici.

PULIZIA MOTO: DETERGENTI E LUCIDANTI

I motociclisti sono molto attenti alla pulizia della propria moto. Soprattutto in un momento di noia come questo, lavare bene il proprio “cavallo d’acciaio” è un ottimo passatempo. Come nel caso della manutenzione della catena, anche per pulire la propria moto ci sono tantissime proposte su Amazon, adatte a qualsiasi esigenza e portafogli. Noi vi consigliamo un kit griffato WD-40 che comprende un flacone di detergente, uno di lucidante al silicone, uno di cera spray, un paio di guanti di precisione e un panno in microfibra. Il prezzo è di poco inferiore ai 30 euro.

PULIZIA CASCO E ABBIGLIAMENTO

Dal tragitto casa-ufficio fino ai viaggi più estremi, l’abbigliamento è un elemento che dev’essere subito a una manutenzione ordinaria. Tradotto: pulire il casco, i guanti e la giacca non è solo una questione di bellezza, ma soprattutto di igiene. Ecco che su Amazon c’è un’ampia scelta di prodotti, ma in questo caso ve ne consigliamo due in particolare. Il primo è un kit di pulizia firmato Dainese per l’abbigliamento in pelle, ideale per idratare e pulire la vostra “seconda pelle”; anche Motul ha un prodotto detergente per i capi in pelle, il cui prezzo si attesta sui 10 euro. Per quanto riguarda la pulizia del casco, l’offerta si divide in due: da una parte ci sono gli spray igienizzanti per gli interni, oppure i prodotti per la pulizia della calotta e della visiera. Per ciascun caso, il costo medio dei prodotti è tra gli 8 e i 15 euro.