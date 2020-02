SUPER SUV Audi SQ8 punta ancora molto sul gasolio. Diesel si, ma all'ultimo grido, abbinato a un sistema mild hybrid per affinare consumi ed emissioni e far contento il legislatore. Ecco dunque che dal V8 biturbo di 4,0 litri saltano fuori 435 CV e 900 Nm, che consentono a questo gigante Audi da due tonnellate e mezza di bruciare lo 0-100 in 4,8 secondi e di raggiungere in un soffio i 250 km/h di velocità concessi dal limitatore.

INTERNI LUXURY L'infotainment di bordo prevede due display touch a centro della plancia: quello superiore per navigazione e funzioni connesse, quello inferiore per regolare la climatizzazione, i sistemi comfort e l'immissione testuale. Completa la dotazione ADAS, che prevede 30 sistemi di assistenza alla guida.

COME VA? Vellutata la progressione: nonostante l'esuberanza del motore, la ripresa è sontuosa ma mai violenta. Lo 0-100 in 4,8'' si copre in guanti di velluto anche adottando la modalità di guida Dynamic e l'opzione manuale/sequenziale per il cambio Tiptronic a 8 marce. Forse qualcuno, potrebbe aspettarsi e desiderare sensazioni più fort, ma ci pensa il sound del motore V8 a scaldare l'anima, con una voce piena, ruggente e melodiosa. Per tutto questo bisogna mettere in conto prezzi elevati. Il listino di Audi SQ8 parte infatti da 111.000 euro. Tutti i dettagli nel video.