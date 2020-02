BENVENUTO A BORDO Salendo a bordo colpisce lo spazio a disposizione: davvero generoso per cinque passeggeri e pure per il bagaglio (alla soglia di carico giocoforza molto alta). Solo chi si avvicina al metro e novanta di statura potrebbe trovare il tetto troppo vicino alla testa, sedendo dietro. Tuttavia la linea da coupé del tetto che tanto dona al design generale dell'auto ha comportato, in definitiva, sacrifici ben limitati, realizzando un compromesso di alto livello.

SCARPE GROSSE Inizio la prova su sterrato, con buche profonde a rendere il percorso piuttosto tormentato. Tormentato, ma non difficile e con il driving mode efficiency me la cavo benone, senza bisogno di chiamare in causa i più specialistici settaggi Allroad e Off Road. La strada si attorciglia, ma malgrado le dimensioni l'Audi SQ8 svolta in un fazzoletto, aiutata dalle ruote posteriori sterzanti. Buono anche il comfort, nonostante le gomme ribassate invernali Pirelli Scorpion Winter da ben 22 pollici che mal si adattano al fuoristrada.

SILENZIO, SI VIAGGIA Mi ritrovo sul nastro d'asfalto e le stesse gomme, che in misura da 21 pollici avevano manifestato sull'Audi Q7 una certa rumorosità, qui non disturbano affatto. Anzi, la SQ8 è sempre molto silenziosa e offre un comfort di marcia eccellente in tutte le condizioni in cui l'ho provata. Mi manca solo il test del pavé...

MASCHERA LO SPRINT Vellutata la progressione: nonostante l'esuberanza del motore, la ripresa è sontuosa sì, ma mai violenta. Lo 0-100 in 4,8'' si porta a termine in guanti di velluto anche adottando la modalità di guida Dynamic e l'opzione manuale/sequenziale per il cambio Tiptronic a 8 marce. Forse qualcuno, ingolosito dai 435 cavalli dichiarati, potrebbe aspettarsi e desiderare sensazioni più violente, ma ci pensa la colonna sonora del motore V8 a scaldare l'anima, con una voce piena, ruggente e melodiosa che normalmente riesce difficile associare a un Diesel.

LO STERZO CONVINCE Quanto a maneggevolezza e godibilità tra le curve vale quanto già detto nella prova dell'Audi Q7: tra barra stabilizzatrice robotizzata e 4 ruote sterzanti l'Audi SQ8 sembra più compatta di quanto non sia e scolpisce traiettorie precisissime danzando nei misti di collina. Piace soprattutto la calibrazione dello sterzo, che determina un'omogeneità nelle reazioni dell'auto e una naturalezza del carico volante sempre molto gradevoli. Piace anche come il volante trasmetta correttamente l'aumento del carico in curva al salire della velocità, per una gestione intuitiva della tenuta disponibile. Elevata la tenuta di strada, che si accompagna a una stabilità molto elevata del retrotreno nelle manovre di tiro-rilascio.

IL PELO NELL'UOVO Tradotto in italiano dal gergo tecnico, l'Audi SQ8 è una gran f....ata di macchina: si guida benissimo, diverte e non impegna, con un comfort di classe superiore. A voler cercare il pelo nell'uovo rimango perplesso circa la scelta del doppio pannello touch a centro plancia. Per climatizzazione e driving mode preferirei comandi fisici: più facili da azionare quando l'auto sballonzola sulle strade dissestate. Per il resto è un'auto che convince anche lato consumi, avendo registrato, da computer di bordo, un consumo leggermente inferiore ai 10 l/100 km nel percorso (fuori standard) della mia prova. Se solo potessi permettermela...

SCHEDA TECNICA AUDI SQ8 2020