Test drive

AVANTI, C'È POSTO A bordo della rinnovata Q7 c'è davvero tanto spazio, visivamente accentuato da arredi puliti e poco invasivi. Anche lo spessore dei sedili sembra fatto apposta per non sprecare centimetri e dare all'abitacolo un look più arioso. Elegante la plancia, grazie alla soluzione del secondo pannello touch sotto a quello dell'infotainment: una soluzione alla moda ed efficace dal punto di vista del design, anche se i comandi fisici rimangono a mio avviso più comodi da usare. Specie in fuoristrada, dove gli scuotimenti del corpo vettura rendono meno facile puntare il dito con precisione.



OFFROAD O ALLROAD? Il percorso offroad messoci a disposizione dall'organizzazione non è particolarmente accidentato, ma permette di capire che anche sui terreni a bassa aderenza la Q7 ha una guida facile e intuitiva. Il driving mode Allroad fa stare più comodi rispetto al driving mode Off Road, che prevede un assetto parecchio sostenuto. Si va ancora meglio in Comfort, finché non si devono affrontare cambi di pendenza tanto repentini da richiedere la massima altezza da terra.





STRONG (MILD) HYBRID Tornati sull'asfalto, stupisce la dinamica di questo gigante made in Ingolstadt. Se la prestanza del motore Mild Hybrid da 286 CV non è una sorpresa, lo è invece l'agilità dell'auto, resa possibile dal sistema anti-rollio a controllo elettronico e dalle ruote posteriori sterzanti. In un percorso costiero ricco di curve, la Q7 scolpisce traiettorie precise con un'agilità insospettabile, dando comunque l'impressione di essere incollata all'asfalto.



SPILUNGONE A CHI? Se si esagera davvero, entrando troppo forte in una curva che chiude all'improvviso, si sente l'elettronica lavorare in modo netto: con l'auto che percorre comunque la curva, ma in modo un po' saltellante, che fa ben capire il sopraggiungere del limite. Limite che comunque è molto alto, a dispetto di una massa percettibilmente elevata e di un baricentro alto, che accentua nel guidatore la percezione di velocità in curva.





SEMPLICEMENTE GRANDE Bene lo sterzo, che come sempre quando si parla di Audi ha una bella consistenza e linearità di risposta. Rispetto ad altre auto del marchio appare solo un po' più contrastato, ma la cosa, per molti, è decisamente un plus. È un'ammiraglia che gioca un po' a fare la compatta, questa Q7, che da un lato offre dotazioni e allure da top di gamma, ma fa di tutto per farsi percepire come meno impegnativa da indossare.



DIESEL MELODIA Lato comfort, tutto bene, pur con le gomme invernali Pirelli Scorpion Winter dell'auto in prova che si sono rivelate un po' rumorose: in misura proporzionale alle screpolature dell'asfalto. Sempre discreto, e certo non sgradevole nelle sonorità, il motore V6 a gasolio. Quanto ai consumi, sul percorso misto (e decisamente fuori standard) della nostra prova il computer di bordo ha misurato una media di 8,8 l/100 km. Ma il dato andrà verificato lungo le strade che meglio conosciamo per pesarlo a dovere.