I VANTAGGI DELLE PLUG-IN Se siete alla ricerca di un'auto che vi faccia risparmiare è inutile che proseguiate la lettura: le nuove Audi Q5 plug-in hybrid non fanno per voi. Viceversa le due versioni del SUV di Ingolstadt, con i loro motori ibridi a benzina da 299 o 367 CV, sono proposte concrete per chi accetta di pagare costi non proprio popolari pur di non farsi romp..., scusate, scass..., ehm, condizionare - si, condizionare va bene - dai blocchi del traffico presenti e futuri, dal superbollo e, in alcuni casi, anche dalle ZTL e dal pagamento del parcheggio tra le strisce blu.

QUANTO COSTANO Insomma, nei 57.500 euro di listino dell'Audi Q5 50 TFSI e quattro, e nei 66.300 euro della più potente Audi Q5 55 TFSI e quattro, è compresa una sorta di tessera di appartenenza a un VIP club, che secondo il comune in cui vivete può comportare svariati e indiscutibili vantaggi. Oltre al fatto, ovviamente, di aprirvi le porte - e che porte - al mondo premium delle auto dei Quattro Anelli. Con il plus di poter contare sugli ecoincentivi, che valgono 2.500 euro se rottamate un'auto Euro 4 o più imquinante e 1.500 euro senza rottamazione (il tutto, sia chiaro, fino a esaurimento fondi).

AL VOLANTE Si pongono al top della gamma, le Audi Q5 plug-in hybrid, e sul piatto mettono la possibilità di guidare per una quarantina di chilometri sfruttando solo l'energia delle batterie. Batterie che si possono ricaricare in un tempo che varia da 2 a 7,5 ore secondo la potenza dell'alimentatore: più lento da una presa domestica, più veloce dalle colonnine pubbliche o da una wallbox dedicata in garage. Al volante, a impressionarmi di più è stata la silenziosità, mentre il cambio automatico a 7 marce è un po' lento se adoperato con le palette dietro al volante. Bene le prestazioni, che a dispetto dei numeri trasmettono sempre sensazioni vellutate. Volete saperne di più? Guardate il video! E per una seconda opinione vi rimando alla prova di Lorenzo Centenari.

SCHEDA TECNICA I dati dell'Audi Q5 55 TFSI e quattro in prova: