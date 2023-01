Audi Q5 Sportback 55 TFSI e, il fascino discreto della borghesia

Prova su strada del SUV coupé tedesco in versione plug-in, capace di una grinta da sportiva ma senza rinunciare ai viaggi in prima classe

Il segmento premium è diviso in due grandi categorie: da un lato ci sono le auto che ci tengono a farti sapere (ma soprattutto a far sapere agli altri) che stai guidando un’auto di fascia alta. Dall’altro ci sono quelle - come le Audi - che preferiscono invece puntare su understatement e sobrietà, senza troppo ostentare. Come nel caso di questa Q5 Sportback plug-in, modello di punta della casa di Ingolstadt.

Audi Q5 Sportback 55 TFSI e, visuale di 3/4 anteriore

La parte anteriore di Audi Q5 Sportback - fino al montante centrale - è la stessa della versione SUV (qui la nostra prova) che, restyling a parte, ha debuttato nel 2016, e si vede. La coda invece è moderna, con il tetto che scende verso i gruppi ottici, reso ancor più filante dallo spoiler sopra il lunotto dell’allestimento S line. L’insieme nel suo complesso funziona, perché la Sportback è decisamente meno corpulenta della sorella in versione SUV tradizionale. Ne guadagnano lo stile e la freschezza della linea, con una perdita minima in termini di spazio: invariato quello per i passeggeri, mentre le rinunce nel bagagliaio si limitano a una decina di litri fino alla cappelliera, una quarantina abbassando gli schienali del divano. L’insieme funziona anche dal punto di vista commerciale: Audi ci racconta che tre clienti su quattro, ormai, prediligono la versione coupé, e non saprei come dar loro torto.

Audi Q5 Sportback 55 TFSI e, visuale frontale

UNDERSTATEMENT Sarà discreta e poco appariscente, Audi Q5 Sportback, ma nel traffico riesce comunque a farsi notare: merito soprattutto dell’enorme calandra anteriore che occupa l’intero parabrezza delle auto che la precedono. Lo status del SUV tedesco emerge da tanti altri piccoli dettagli, come le pinze dei freni rossi (400 euro) o le spettacolari animazioni delle luci anteriori a LED e posteriori a OLED all’accensione del motore (su richiesta, in un pacchetto da 2.540 euro).

Audi Q5 Sportback 55 TFSI e, le comode sedute posteriori

NUMERI ALLA MANO Diamo qualche numero, che non guasta mai: lunga 4.689 mm, larga 1.893 mm e alta 1.658 mm, grazie all’assetto sportivo di serie è più bassa di 4 mm rispetto alla versione SUV. Lo spazio a bordo abbonda: in quattro si viaggia comodi e senza intoppi, e anche gli spilungoni non hanno problemi a sedersi dietro, sotto il tetto discendente. L’unico che non se la cava benissimo è il quinto passeggero centrale, che si ritrova tra le gambe il generoso tunnel della trasmissione integrale. Il bagagliaio è ben rifinito, e pur rinunciando a 65 litri di capienza per far spazio alle batterie, la capacità rimane generosa, da 455 a 1.365 litri. Nessun problema per spesa e vacanze, insomma, anche con tutta la famiglia. A rendere il SUV tedesco più versatile della concorrenza provvede anche il divano scorrevole di una decina di cm.

Audi Q5 Sportback 55 TFSI e, la plancia moderna ed essenziale

Non mi voglio dilungare troppo su qualità di rivestimenti, finiture e lavorazioni dei materiali, che sono di primissimo piano. A bordo di un’auto del genere conta soprattutto l’esperienza, le sensazioni che trasmette, e bastano davvero pochi chilometri per apprezzare la comodità dei sedili, avvolgenti ma morbidi, la pelle traforata del volante (presente anche sul rivestimento del grande selettore del cambio automatico) e le luci ambientali che colorano l’abitacolo quando cala la sera. La cosa che ho apprezzato maggiormente a bordo di Q5 Sportback, tuttavia, è l’atmosfera ovattata che mi avvolge quando si guida, capace di filtrare i disturbi che arrivano dall’esterno, che si tratti di rumori o di asperità della strada. Seduti davanti o dietro, si viaggia sempre in prima classe.

Audi Q5 Sportback 55 TFSI e, i sedili anteriori sportivi

FAMIGLIA FELICE Si viaggia comodi, e senza rinunce: Audi Q5 Sportback coccola i suoi passeggeri ma si rivela al tempo stesso anche un’auto pratica, adatta a famiglie numerose. Tanti i vani portaoggetti sparsi un po’ ovunque, dal pratico bracciolo centrale del divano posteriore al curatissimo cassetto del passeggero. Peccato solo per qualche piccola sbavatura, che su un’auto da oltre 80mila euro fa storcere il naso: penso alle plastiche rigide “sotto la cintura”, o l’interno delle tasche delle portiere senza rivestimento morbido o antirumore. Le regolazioni elettriche del sedile sono disponibili solo a pagamento: di serie quelle “analogiche”.

Audi Q5 Sportback 55 TFSI e, lo schermo centrale dell'infotainment

TECNOLOGIA A BORDO Di serie c’è la strumentazione digitale e personalizzabile nelle informazioni a video (compresa la sempre spettacolare visuale con mappa a tutto schermo), abbinata allo schermo da 10,1” a sbalzo a centro plancia su cui gira un sistema di infotainment completo e reattivo, con grafica semplice e facile da utilizzare e con funzioni specifiche per la ricarica. Tutto è a portata di dito, anche se alcune impostazioni più avanzate - come la personalizzazione delle luci ambientali o degli altoparlanti - sono annegate in sottomenu secondari. Comodo il climatizzatore a tre zone con pulsanti fisici per le regolazioni, così come i tasti sul volante, che restituiscono un buon feedback tattile e non rischiano di essere azionati per sbaglio. Unica svista che tradisce un progetto non più recentissimo, il tasto per azzerare il contachilometri accanto al cruscotto digitale.

Audi Q5 Sportback 55 TFSI e, la prova della plug-in tedesca

Cominciamo con qualche numero: la versione 55 TFSI e quattro è la più potente nella gamma Q5 di Audi, anche in versione Sportback: il duemila quattro cilindri turbobenzina da 265 CV è affiancato da un motore elettrico da 105 kW (143 CV), per una potenza di sistema di 367 CV, abbinati al cambio a doppia frizione Stronic a 7 rapporti e trazione integrale permanente quattro. La coppia massima è di 500 Nm, la velocità massima di 239 km/h, e lo zero-cento viene coperto in 5,3 secondi.

Audi Q5 Sportback 55 TFSI e, lo spoiler sul tetto discendente

PIACERE DI GUIDA Il risultato, come potete facilmente immaginare, è un’auto dalla risposta pronta, prontissima, sempre e in ogni circostanza e con qualsiasi modalità di guida attivata. Q5 Sportback si muove sempre in maniera precisa, sicura e affidabile: l’assetto sportivo e lo sterzo progressivo di serie rendono l’auto precisa nell’impostare le curve. L’aggiunta delle sospensioni adattive (su richiesta a 2.420 euro) migliora ancor di più il comportamento dinamico, riducendo il rollio nei trasferimenti di carico. Solo esagerando nell’ingresso in curva il posteriore tende a reagire con vivacità.

Audi Q5 Sportback 55 TFSI e, quasi 60 km di autonomia in EV

La batteria sotto il bagagliaio ha una capacità netta di 14,4 kWh, un valore nella media per le plug-in di prima generazione, e garantisce un’autonomia in EV di quasi sessanta km (muovendosi a velocità costante di 70 km/h). In condizioni più realistiche di traffico, oppure ad andature più sostenute, l’efficienza paga pegno alla massa non indifferente dell’auto (2.150 kg): l’autonomia si riduce di conseguenza, ma rimane più che sufficiente per il casa-ufficio.

Audi Q5 Sportback 55 TFSI e, il cruscotto digitale

CONSUMI A patto di tenerla sempre in carica, nell’uso quotidiano Q5 Sportback rischia di assomigliare tanto a un’auto elettrica, con un consumo di benzina che si aggira intorno agli 1,2-1,5 l/100 km. Una volta esaurite le batterie, attivando la modalità di guida Efficiency i valori rilevati sul MotorRing sono di 9,8 litri ogni 100 km in città, che scendono a 8,3 l/100 km in autostrada e a 7,2 l/100 km nei tratti extraurbani.

SI CARICA IN FRETTA Il caricatore di bordo ha una potenza di 7,4 kW, che permette di fare il pieno di elettroni in due ore e un quarto alle colonnine pubbliche in corrente alternata, mentre alla presa di casa la stessa operazione richiede circa sette ore. Di serie i cavi per la ricarica pubblica e domestica, stipati in una invero poco elegante valigetta da tenere nel bagagliaio.

Audi Q5 Sportback 55 TFSI e, le pinze rosse dei freni

Audi Q5 Sportback 55 TFSI e quattro è disponibile solo negli allestimenti più ricchi S line e S line plus (quello della nostra prova), con prezzi di 78.600 e 80.700 euro rispettivamente. Di serie su questo modello troviamo già tutto quello che serve, dall’efficiente (e silenzioso) climatizzatore a tre zone al portellone elettrico con sensori sotto il paraurti, dai cerchi in lega da 20” agli efficaci ADAS di livello 2.

Audi Q5 Sportback 55 TFSI e, i quattro anelli nella grande calandra frontale

IL CONTO SALE IN FRETTA L’auto che ho guidato in queste settimane attinge alla sempre lunga lista di optional di Audi, aggiungendo gli utili fari a matrice di LED (1.340 euro), i cerchi in lega da 21”, le sospensioni adattive e dettagli sportivi come le pinze freno verniciate di rosso (400 euro). Conto finale? 92.505 euro. Visti i rigori dell’inverno, non mi sarebbero dispiaciuti i sedili riscaldabili elettricamente (460 euro solo quelli davanti, 840 euro per tutti). Motorizzazione e powertrain elettrico invariati - ma con qualche cavallo in meno - per la versione 50 TFSI e quattro, con un listino che attacca da 66.800 euro.

Motore termico 1.984 cc, quattro cilindri turbo benzina Potenza motore termico 195 kW (265 CV) Potenza motore elettrico 105 kW (143 CV) Potenza complessiva 270 kW (367 CV) Coppia complessiva 500 Nm Cambio Stronic 7 rapporti Trazione Integrale quattro con tecnologia ultra Velocità massima 239 km/h Accelerazione 0-100 km/h 5,3 secondi Capacità netta batteria 14,4 kWh Autonomia EV 56-59 km Consumo carburante 1,6 – 1,8 l/100 km Consumo EV 21,1 – 21,8 kWh/100 km Emissioni CO2 39 – 43 g/km Lunghezza 4.689 mm Larghezza 1.893 mm Altezza 1.658 mm Passo 2.819 mm Bagagliaio 455 / 1.315 litri Peso 2.150 kg Prezzo 80.700 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/01/2023