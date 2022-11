Audi alza l'asticella: arriva la versione performance di RS 6 Avant e RS 7 Sportback

PRESTAZIONI E STILE EVOLUTI AL TOP Non più tardi di un mese fa abbiamo provato una delle wagon più adrenaliniche oggi sul mercato, quell'Audi RS 6 Avant che coniuga sportività, comfort e praticità in maniera sublime. Poche settimane e la Casa dei quattro anelli presenta una versione ancora più performante, accompagnata dalla cugina RS7 Sportback, entrambe in allestimento performance. Insomma, dopo la piccola RS 3 Sportback performance edition, anche le sorelle maggiori mettono su muscoli a un fisico già in bella forma. Ma andiamo con ordine e vediamo come si sono trasformate le due auto.

Audi RS 6 Avant e RS 7 Sportback performance: la wagon sportiva su stradaMOTORI POMPATI AL MASSIMO Iniziamo col dire che RS 6 Avant e RS 7 Sportback sono molto potenti. Se 600 CV e 800 Nm non erano sufficienti, i due modelli, che saranno lanciati l'8 dicembre al prezzo di 135.000 euro, sono stati equipaggiati con un motore V8 da 4,0 litri aggiornato con turbocompressori più grandi e una maggiore pressione di sovralimentazione, che passa da 2,4 a 2,6 bar. Grazie a queste modifiche, il motore sviluppa ulteriori 30 CV e 50 Nm di coppia che, tradotto, significa la bellezza di 630 CV e 850 Nm di coppia. Ciò permette alla wagon e alla berlina/coupé a 5 porte di accelerare da 0-100 km/h in 3,4 secondi, ovvero 0,2 secondi più velocemente rispetto alle loro controparti standard.

Audi RS 6 Avant e RS 7 Sportback performance: focus sul piacere di guidaISPIRATE AL MOTORSPORT Entrambe le vetture sono dotate del pacchetto RS Dynamic, che aggiunge la sterzatura integrale dinamica, un differenziale sportivo “quattro” posteriore e una velocità massima aumentata fino a 280 km/h. I clienti che cercano maggiori prestazioni possono optare per il pacchetto RS ​​Dynamic Plus, che include un sistema frenante in carboceramica più leggero di 34 kg rispetto all’impianto in acciaio, per ridurre le masse non sospese e migliorare l’handling. Il pacchetto opzionale aumenta anche la velocità massima a 305 km/h. Gli aggiornamenti delle prestazioni non finiscono qui, poiché le due auto perdono un po’ di materiale fonoassorbente; quindi, i passeggeri potranno sentire molto meglio il rombo del V8 biturbo, ma questo cambiamento si traduce anche in una perdita di peso di 8 kg, che permette di fermare l’ago della bilancia a 2.090 kg per la RS 6 Avant e 2.065 kg per la RS 7 Sportback. Lato dinamico, i due bombardoni Audi non possono che offrire emozioni forti e per questo, ci pensa anche un nuovo differenziale centrale autobloccante che è “più leggero e compatto” per una migliore risposta alle sollecitazioni di guida. Anche lo sterzo è stato aggiornato per offrire una precisione superiore, mentre il cambio automatico a otto rapporti assicura cambi marcia più rapidi.

VEDI ANCHE

Audi RS 6 Avant e RS 7 Sportback performance: colorazioni esclusive come il grigio opaco

DESIGN AGGIORNATO E SEMPRE AGGRESSIVO Sul fronte stilistico, le varianti high performance di RS 6 e RS 7 montano cerchi in alluminio da 21 pollici con design a stella a dieci razze. Tuttavia, si possono anche scegliere ruote da 22 pollici, disponibili in un’ampia varietà di finiture, che vanno dal nero opaco all'oro opaco, e dal design ispirato al motorsport, che favorisce il raffreddamento dei freni. Inoltre, ciascuna delle ruote da 22 pollici è più leggera di circa 5 kg rispetto a quelle di medesimo diametro presenti sui modelli standard. I vantaggi non si esauriscono con il raffreddamento dei freni e il risparmio di peso poiché le ruote da 22 pollici calzano i nuovi pneumatici Continental Sport Contact 7, con un battistrada evoluto in termini di rendimento complessivo, per offrire una migliore aderenza su strade bagnate e asciutte, spazi di frenata ridotti e una migliore maneggevolezza.

Audi RS 6 Avant e RS 7 Sportback performance: l'abitacolo con finiture bluNUOVI COLORI E FINITURE ABBINATE I clienti troveranno anche una scelta aggiornata di colori per la carrozzeria, che ora include esclusive sfumature opache di blu e grigio. I modelli hanno anche accenti esterni in grigio opaco, sebbene sarà disponibile un pacchetto in carbonio opaco. In abitacolo troveranno soluzioni abbinate agli esterni, dove ai tradizionali accenti rossi e grigi viene affiancata una nuova opzione in blu con cuciture a contrasto blu sul volante, sui tappetini e sulla console centrale rivestiti in Alcantara. Il blu è replicato sulle cinture di sicurezza e le cuciture dei sedili in pelle Valcona traforata.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/11/2022