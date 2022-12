A Natale ogni noleggio vale: Audi amplia l'offerta a lungo termine

Sulle alternative all'auto di proprietà, non da oggi i Costruttori insistono e propongono di volta in volta formule sempre più convenienti. I Costruttori in genere, i Costruttori premium in modo particolare. Dopo l'iniziativa riservata agli accessori, Audi confeziona per Natale un'altra sorpresona alla propria community, almeno a quella larga fetta (circa il 40% del totale) già propensa all'idea del noleggio. Inizialmente dedicata ai soli modelli compatti, la formula di noleggio a lungo termine Matrice Audi NLT Retail viene estesa anche ai prodotti alto di gamma. La notizia non è secondaria, dal momento che Matrice Audi NLT è un servizio particolarmente evoluto.

Audi Q3, un SUV tutto da noleggiare

FLESSIBILITÀ Opzionabile sia dalle flotte, sia anche dei clienti privati, Matrice Audi NLT permette di scegliere, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, tra 45 combinazioni di durata temporale e percorrenza chilometrica. Più nel dettaglio: cinque tagli di durata contrattuale, da 24 a 48 mesi, nove opzioni di chilometraggio, da 10.000 a 50.000 km all'anno. In funzione del maturare di necessità diverse, il cliente è libero di muoversi, anche più volte e a condizioni personalizzate, attraverso le diverse configurazioni.

IN SOLDONI Prendendo come esempi due modelli centrali della gamma. Audi Q3 2.0 (35 ) TDI S tronic 150 CV Business Advanced (45.250 euro di listino), fissando come criteri 36 mesi e 45.000 km, a noleggio a 519 euro al mese. Con la stessa accoppiata durata/chilometraggio: Audi Q5 Sportback 2.0 (40) TDI S tronic S line plus (69.300 euro) a 669 euro al mese

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/12/2022