Audi charging, la ricarica senza pensieri secondo Ingolstadt

Secondo Audi, gli ingredienti per il successo della mobilità elettrica sono tre: l’elevata autonomia delle auto, la possibilità di ridurre i tempi di ricarica, e l’accesso a una ampia rete di colonnine. Noi aggiungeremmo l’abbassamento dei prezzi di listino delle auto a batteria, ma questo è argomento per un’altra discussione.

COME FUNZIONA Mentre le case lavorano ai primi due requisiti, la casa di Ingolstadt cerca di rispondere all’ultima domanda, attivando il servizio Audi charging, attivo dal 1 gennaio 2023 in 27 paesi d’Europa, Italia compresa. Analogamente a quanto fatto da altri produttori (Kia Charge, ma anche Skoda con il suo Powerpass), con un unico contratto è possibile accedere a oltre 400mila punti di ricarica in tutta Europa, dei quali oltre 30mila solo in Italia. Tra questi, anche i quasi 2.000 punti Ionity da 350 kW sparsi lungo le principali arterie di comunicazione.

LE TARIFFE Il piano Audi charging prevede tre tariffe, che rispondono tanto alle esigenze di chi ricarica spesso mentre è in viaggio quanto a quelle di chi solitamente si collega a casa e ha bisogno di usare con minor frequenza le colonnine pubbliche. La durata minima del contratto è di 12 mesi.

Basic Plus Pro Canone mensile € 0,00 € 7,99 € 14,99 AC standard € 0,60 € 0,50 € 0,45 DC standard € 0,81 € 0,64 € 0,58 Ionity (350 kW) € 0,79 € 0,79 € 0,35

APP O SCHEDA Una volta attivato il contratto, si può sbloccare l’accesso alle colonnine usando la app myAudi oppure la scheda RFID in dotazione, e avviare il processo di ricarica. La fatturazione dei rifornimenti è su base mensile. Nel caso di colonnine Ionity e Aral Pulse non serve fare nulla: il servizio Plug & Charge (PnC) identifica automaticamente l’auto non appena collegata al cavo di ricarica.

NUOVI E VECCHI CLIENTI Per chi acquista un’Audi full electric (di prima immatricolazione), il canone Pro è gratuito per un anno. Il piano di ricarica Audi charging prende il posto del servizio e-tron Charging Service, avviato nel 2018 quando è stata presentata Audi e-tron, la prima auto full electric della casa tedesca (recentemente rinnovata, con un nome nuovo). I clienti del vecchio servizio, semplicemente, dovranno effettuare il passaggio a quello nuovo scegliendo la tariffa a loro più adatta.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/11/2022