Audi Q8 e-tron, il maxi-SUV elettrico cambia faccia (e nome)

In video le novità del primo SUV elettrico di Ingolstadt: con il facelift cambia nome e diventa Q8 e-tron. Anche in versione Sportback e SQ8

Il primo modello 100% elettrico di Audi è stato il maxi-SUV e-tron, anche in versione Sportback (qui la nostra prova video): ha debuttato nel 2018, e da allora ha venduto circa 150mila unità in tutto il mondo, diventando leader del segmento - invero abbastanza risicato nei numeri - dei maxi-SUV elettrici premium. Un’auto che il 2023 si presenta con tanti cambiamenti, a partire dal nome.

Nuova Audi Q8 e-tron, col restyling cambia nome

Il secondo SUV elettrico di Audi è Q4 e-tron, a cui seguirà - nei prossimi mesi - il più grande Q6, lasciando l’attuale e-tron “orfano” di una denominazione numerica ufficiale. Una lacuna che viene colmata con il restyling: il nuovo modello si chiamerà infatti Q8 e-tron, anche nelle versioni coupé Sportback e sportive ad alte prestazioni SQ8.

ALLINEAMENTO IN VISTA? Onde evitare troppe ambiguità, immaginiamo (anche se non ancora annunciato ufficialmente) che l’attuale Q8 sia destinato a cambiare nome, assumendo quello di Q7 Sportback. Se fosse confermato, si andrebbe delineando una denominazione della gamma Q di Ingolstadt che vede i numeri pari associati ai veicoli elettrici (con l’unica eccezione di Q2, comunque prossimo al pensionamento), e quelli dispari ai modelli con motorizzazioni endotermiche e ibride.

Nuova Audi Q8 e-tron, visuale di 3/4 anteriore del modello SUV

Nessuno stravolgimento rispetto ai modelli attuali, quanto un facelift che rende lo stile - specialmente nel frontale - maggiormente in linea con il resto della gamma dei modelli elettrici di Audi. La nuova griglia single frame è in colore nero lucido, con prolungamenti sotto i gruppi ottici, ma si fa notare soprattutto per la luce sotto la cornice superiore che si collega alla firma luminosa a LED dei fari, illuminando e mettendo in risalto il rinnovato logo Audi bidimensionale in colore nero lucido. Una soluzione esteticamente riuscita e molto originale, che potrebbe venire adottata anche sui prossimi modelli elettrici di Ingolstadt (e nel restyling di quelli attuali).

Nuova Audi Q8 e-tron, i nuovi fari a matrice di LED

FARI INTELLIGENTI Su richiesta, nuova Audi Q8 e-tron può montare i fari a matrice di LED, che in questa nuova incarnazione sono ancora più “intelligenti”: illuminano la corsia verso cui ci si sta dirigendo quando si mette la freccia, mentre alcuni LED sono in grado di proiettare sull’asfalto davanti a noi allerte e indicazioni del navigatore.

ANELLI ANCHE AL CENTRO Cambiano anche altri piccoli dettagli, come le prese laterali verticali nei paraurti che aiutano il passaggio dell’aria, il diffusore sportivo al posteriore, e alcune finiture delle plastiche esterne. L’aspetto complessivo è più elegante, e in linea con il resto della gamma BEV di Ingolstadt. Su Q8 debutta il logo Audi sul montante centrale, già visto su altri modelli del gruppo Volkswagen.

Nuova Audi Q8 e-tron, la griglia dinamica del modello Sportback

AERODINAMICA EVOLUTA Trattandosi di un’elettrica, dove ogni km di autonomia guadagnato è prezioso, l’aerodinamica ha giocato un ruolo importante anche in questo restyling, che ha portato alla riduzione del coefficiente di deportanza della Q8 Sportback da 0,26 a 0,24, e da 0,28 a 0,27 per la versione SUV. Davanti e dietro sono presenti diffusori dell’aria specifici, e la zona attorno alla griglia anteriore può aprirsi o chiudersi automaticamente in base alle esigenze dell’auto.

Nuova Audi Q8 e-tron, spazio per chi siede dietro

DIMENSIONI E SPAZIO Q8 e-tron è lungo 4.915 mm, largo 1.937 mm e alto 1.633 mm (1.619 mm per la variante Sportback), con un passo di 2.928 mm. Le versioni sportive SQ8 ed SQ8 Sportback sono più basse di due millimetri e più larghe di 39 mm. Abbondante lo spazio per persone e bagagli: il vano di carico ha un volume di 569 litri, che scendono a 528 nella variante coupé. Davanti, nel cosiddetto “frunk”, trovano posto altri 62 litri.

Meno vistosi, ma comunque di sostanza, gli interventi all’interno di Q8, che rimane sostanzialmente invariato rispetto al modello che va a sostituire. Il nuovo volante è più moderno, con due razze invece che quattro; migliorano i materiali e i rivestimenti dell’abitacolo, con la presenza di tessuti ricavati da plastiche riciclate e legno pregiato. Su tutte le versioni le cuciture dei sedili in pelle sono a contrasto, ed è disponibile il pacchetto Sport che aggiunge dettagli rossi come le impunture, ma anche le cinture di sicurezza.

Nuova Audi Q8 e-tron, visuale dell'abitacolo

ARIOSA Il tetto panoramico in vetro è diviso in due parti (quella anteriore si apre), con tendine oscuranti che filtrano i raggi solari. Il climatizzatore bizona è di serie, e su richiesta può essere a quattro zone. Di serie la ventilazione per i sedili, optional la funzione di massaggio.

Nuova Audi Q8 e-tron, il selettore di marcia nel tunnel centrale

TUTTO DIGITALE Quasi interamente digitale la strumentazione e l’infotainment: lo schermo centrale da 10,1” controlla il sistema MMI già visto su tante Audi, mentre lo schermo da 8,6” sottostante gestisce il climatizzatore (come sull’ammiraglia A8). Di serie il navigatore connesso, su richiesta l’head-up display che proietta sul parabrezza le principali informazioni di viaggio e le indicazioni del navigatore.

Nuova Audi Q8 e-tron, visuale di 3/4 posteriore del modello SUV

Nuova Audi Q8 (anche Sportback) sarà disponibile con tre motorizzazioni, tutte a trazione integrale data da due motori elettrici, uno per asse. Il modello base Q8 50 eroga 340 CV (250 kW) di potenza e 664 Nm di coppia massima, che gli permettono di passare da fermo a 100 km/h in sei secondi. La batteria da 89 kWh netti (95 lordi) consente un’autonomia di 491 km per la versione SUV, che diventano 505 km per la Sportback.

L’INTERMEDIO Il più equilibrato modello Q8 55 e-tron ha una potenza di 408 CV (300 kW) e 664 Nm di coppia; lo “0-100” si copre in 5,6 secondi. La batteria è da 106 kWh netti (114 lordi), per un’autonomia di 582 km per il SUV, e di 600 km per la variante Sportback. Per entrambe le motorizzazioni la velocità massima è limitata a 200 km/h.

Nuova Audi Q8 e-tron, visuale frontale del modello SQ8

LA SPORTIVA La versione sportiva SQ8 e-tron genera una potenza di picco di 503 CV (370 kW) e la bellezza di 973 Nm di coppia. Lo scatto da fermo a 100 km/h è coperto in soli 4,5 secondi. Mica male, per un’auto che pesa quasi tre tonnellate! La batteria è quella di dimensioni più generose (106 kWh netti), con un’autonomia di 494 km per la versione SUV e di 513 km per la Sportback. Velocità massima di 210 km/h.

Nuova Audi Q8 e-tron, la presa di ricarica a 170 kW

RICARICA La Q8 50 e-tron ha una potenza di ricarica di 150 kW, che diventano 170 kW per le due versioni più potenti: questo vuol dire che nelle stazioni fast come Ionity la batteria passa dal 10 all’80% in poco più di mezz’ora. Di serie la funzione Plug and Charge, recentemente introdotta anche su Skoda Enyaq, e che permette alla colonnina di riconoscere automaticamente l’auto quando viene collegata, senza necessità di tessere o abbonamenti.

Nuova Audi Q8 e-tron, visuale laterale del modello SQ8 Sportback

PIÙ EFFICIENTE Rispetto al modello precedente l’autonomia è aumentata mediamente dal 30% al 40%. Un risultato reso possibile dalla migliore aerodinamica, da una più efficiente gestione dell’energia ma anche da motori meno energivori, in particolare quello posteriore: con un maggior numero di spirali nello statore può infatti generare più coppia a parità di corrente richiesta.

Nuova Audi Q8 e-tron, visuale di 3/4 anteriore del modello Sportback

I preordini della nuova Audi Q8 e-tron (anche in versione Sportback) apriranno la prossima settimana, a metà novembre, mentre le consegne inizieranno a fine febbraio. Il listino è ancora coperto da riserbo, ma in Germania la versione d’attacco Q8 50 e-tron costerà 74.400 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 09/11/2022