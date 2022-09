Nuova Audi e-tron, segnali dal futuro. O dovremmo chiamarla Q8 e-tron?

Anno nuovo, veste nuova. Ma anche un nome nuovo. Il 2023 vedrà il debutto di Audi e-tron facelift: per sottolineare il cambiamento, i Quattro Anelli assegnano anche al loro SUV elettrico ammiraglio la classica sigla alfanumerica. Audi e-tron ''evolution'' uguale Audi Q8 e-tron. Strada spianata, in questo modo, alla generazione tutta nuova, a calendario nel 2026 e che all'anagrafe sarà Q8 e-tron sin dalla nascita. Ora, un passo indietro a e-tron e al suo restyling di metà carriera, anticipato dal prototipo che ha corso alla e-Cannonball nel Nord della Germania in giorni scorsi. Livrea speciale, per nascondere possibili speciali novità.

LA FLUORESCENZA INGANNA A prima vista, si potrebbe scambiare l'esemplare delle foto per una semplice e-tron dall'abito fluorescente. In realtà, a un occhio più attento non sfuggeranno alcuni dettagli. Mentre i gruppi ottici sembrano conservare la forma del modello attuale, sospettiamo che la vernice arancione che ricopre la calandra single frame e il paraurti nasconda uno stile leggermente differente. Non sono una novità nemmeno gli specchi retrovisori digitali. Modifiche sono attese anche all'interno, ma l'abitacolo resta al riparo da sguardi indiscreti.

VEDI ANCHE

Q8 E-TRON RS? Com'era prevedibile, per il momento anche i dettagli del gruppo propulsore restano in sospeso. Quasi certamente, Q8 e-tron potrà contare su motori elettrici più efficienti e un nuovo software di controllo elettronico per aumentare l'autonomia, che dagli odierni 360 km potrebbe raggiungere quota 480 km. Curiosità anche attorno alla versione trimotore (Q8) e-tron S, serie alla quale sembra appartenere il prototipo della gallery: oggi 503 cv, domani una manciata di puledri elettrici supplementari e una R in regalo (Q8 e-tron RS)?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/09/2022