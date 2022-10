F1, Audi annuncia: c'è l'accordo con Sauber per gestire il team factory dal 2026

Dopo l’annuncio dell’ingresso in F1 a partire dal 2026, oggi Audi ha comunicato anche il partner tecnico con cui si avvierà la collaborazione: nessuna grande sorpresa ma, anzi, la conferma ufficiale delle indiscrezioni che circolavano già da mesi, che vedevano la Sauber come team designato per portare in pista le power unit della casa degli Anelli. Proprio la stessa scuderia svizzera, sempre a Spa, aveva già annunciato la fine dell’accordo di sponsorizzazione con Alfa Romeo, che si concluderà al termine della stagione 2023. L’interregno – che vedrà la Sauber tornare probabilmente a correre con il proprio nome – durerà però soltanto per due anni, visto l’annunciato ingresso di Audi, che si impegna anche nell’acquisto di quote azionarie del team, fissato per il 2026.

GP Belgio 2022, Spa Francorchamps: la presentazione di Audi in Formula 1 dal 2026

PIETRA MILIARE La scelta di Ingolstadt non è casuale. Non solo perché gli svizzeri sono una realtà piuttosto solida nel panorama motoristico con 30 stagioni di esperienza in F1 alle spalle (il debutto è avvenuto nel 1993), ma anche per via delle strutture all’avanguardia della fabbrica di Hinwil. “Siamo felici di annunciare l’accordo – spiega Oliver Hoffmann, membro del board per lo sviluppo tecnico di Audi – per il nostro ambizioso progetto in Formula 1 con un partner competente ed esperto. Avevamo già avuto contatti con il gruppo Sauber in passato, per esempio usando regolarmente la loro avveniristica galleria del vento nel periodo dei nostri successi a Le Mans o nella progettazione delle auto per il DTM”.

F1: il logo del team Sauber

120 DIPENDENTI Se a Sauber sarà delegato il ruolo di gestire le operazioni in pista del team factory Audi, la casa tedesca provvederà invece a realizzare in proprio la power unit in regola con le specifiche dei nuovi regolamenti 2026. Per farlo, sarà messo a disposizione l’Audi Motorsport Competence Center di Neuburg an der Donau, già utilizzato come quartier generale per l’esperienza in Formula E. La fabbrica sarà ulteriormente estesa e rinnovata nel 2023 e al programma F1 saranno destinati più di 120 dipendenti della divisione sportiva della casa. L’obiettivo è quello di scendere in pista su una macchina di Formula 1 per i primi collaudi già nel 2025. Per Sauber non si tratta della prima volta da team factory di un grande costruttore: a partire dal 2006, la scuderia svizzera aveva stretto un forte sodalizio con Bmw, che aveva anche acquistato le quote del team prima di disimpegnarsi al termine della stagione 2009. Secondo alcuni rumor circolati nel paddock F1 a Austin, i Quattro Anelli dovrebbero acquisire il 75% delle partecipazioni azionarie.

Pubblicato da Salvo Sardina, 26/10/2022