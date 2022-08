LMDh: Audi conferma lo stop al programma endurance

STOP UFFICIALE E' stata alla fine fatta chiarezza circa il programma endurance che Audi aveva annunciato a fine primavera dello scorso anno: la casa dei quattro anelli aveva ufficializzato il ritorno nella categoria di riferimento dell'endurance mondiale targato Le Mans con una propria Hypercar. Sull'onda del rilancio che WEC ed IMSA stanno vivendo dopo la fusione dei regolamenti tecnici, anche ad Ingolstadt avevano deliberato il proprio ritorno in due categorie che avevano regalato loro molti successi nell'arco di quasi vent'anni. Ieri il programma è stato ufficialmente dichiarato come sospeso dopo che da mesi non se ne avevano più notizie, mentre le concorrenti Porsche, Peugeot e Ferrari avevano nel frattempo mostrato le proprie vetture ed iniziato i test in pista.

PROGRAMMA FORMULA 1 A decretare l'interruzione del programma a ruote coperte è stato l'annuncio del prossimo impegno come motorista in Formula 1. Audi, infatti, dovrebbe a breve annunciare una collaborazione con Sauber che nel frattempo ha confermato il termine della partnership con Alfa Romeo. Molti altri segni trasversali avevano ultimamente confermato che il programma WEC di Audi era ormai nel cassetto: il team di riferimento, WRT, aveva firmato un accordo con BMW per gestire le Hypercar di quest'ultimo, terminando un connubio con Audi durato molti anni e capace di innumerevoli successi in tutti i più prestigiosi campionati GT. Anche il passaggio del pilota René Rast nelle file del marchio bavarese aveva aggiunto conferme all'annuncio che è stato fatto ieri congiuntamente alla presentazione del programma Formula 1. Audi, tuttavia, continuerà ad essere presenti nei campionati GT3 e turismo dove supporta molti team clienti.

Pubblicato da Marco Borgo, 27/08/2022