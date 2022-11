Audi A3, restyling in arrivo. L'ultimo, prima della rivoluzione elettrica

Interventi agli esterni, non ai powertrain: dal 2027, svolta "zero emission". Primi scatti di Audi A3 in carrozzeria Sedan

Rinnovamento, nel segno della continuità. Per ora. Per il futuro a medio lungo termine, infatti, è a calendario l'inversione di tendenza vera e propria. Sono trascorsi tre anni da quando Audi ha rivelato l'ultima iterazione di A3, naturale che inizino a fare capolino i primi indizi di un restyling di metà carriera, verosimilmente in vendita nel corso del 2023. I nostri fotografi spia hanno catturato quello che ha tutta l'aria di un prototipo di Audi A3 (Sedan) aggiornata. Quali novità?

DI CONSERVA Sebbene l'Audi A3 camuffata del servizio appaia a prima vista molto simile al modello attuale, agli osservatori più attenti le modifiche non sfuggiranno. Nella parte anteriore, ad essere state rielaborate sembrano essere le prese d'aria angolari, mentre l'unico altro cambiamento degno di nota è il paraurti posteriore leggermente differente. Altri eventuali upgrade, per il momento, se esistono sono coperti dalle mimetizzazioni. Le foto si riferiscono ad A3 Sedan, ma possiamo virtualmente applicare gli stessi interventi anche ad A3 Sportback, varianti S3 ed RS3 comprese.

VEDI ANCHE

AGENDA 2027 Non è chiaro se Audi stia pianificando di apportare modifiche anche ai propulsori, nel 2022 sempre offerti in una varietà di versioni a benzina, a gasolio, a metano, senza dimenticare l'ibrida plug-in. Quel che è pressoché certo, è invece che Audi A3 di nuova generazione, in arrivo entro il 2027, escluderà qualsiasi opzione di motore termico, declinandosi esclusivamente in formato 100% elettrico. Ma questa, è un'altra storia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/11/2022