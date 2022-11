Audi, cambia il logo: si fonde il mondo digitale e quello “fisico” delle vetture

L’abbiamo visto sulla nuova Q8 e-tron, presentata la scorsa settimana, versione aggiornata del primo SUV elettrico di Ingolstadt: il nuovo logo di Audi debutterà il prossimo anno sull’ammiraglia dei modelli a batteria del costruttore tedesco, ma nei prossimi mesi verrà introdotto anche sul resto della gamma.

Audi, debutta il nuovo logo su Q8 e-tron

PASSAGGIO (QUASI) OBBLIGATO Il logo bidimensionale appare in tutta la comunicazione Audi dal 2016, e se avete presente le pubblicità in televisione sapete perfettamente di cosa sto parlando. La novità è che lo stesso stile viene ora applicato anche ai modelli “fisici”, a partire proprio dalla Q8 e-tron. Una scelta legata alla necessità di ribadire l’appartenenza al segmento premium, con un logo che sottolinei “da un lato la forza e l'audacia, dall'altro la sobrietà, la purezza e la pulizia”, nelle parole di Frederik Kalisch, Brand Strategist di Audi. L’idea è che i “quattro anelli abbiano lo stesso layout ovunque: sulla carta stampata, sul display di uno smartphone, su un cartellone pubblicitario, sull’auto o in abitacolo”, aggiunge André Georgi, designer di Audi.

Audi, debutta il nuovo logo

COME CAMBIA Il logo introdotto da Q8 e-tron è composto da tre elementi, ed è privo di cromature, con un look in bianco e nero ad alto contrasto. Gli anelli bianchi sono incastonati in un corpo di vetro nero, che li rende ancor più visibili. Su alcuni modelli ed allestimenti il logo è disponibile anche in “total black”, che in realtà è una tonalità di grigio scuro che richiama il nero lucido.

Audi, debutta il nuovo logo e la denominazione modello sul montante B

NUOVO LETTERING L’altra novità che affianca l’introduzione del nuovo logo è l’utilizzo di un solo font per qualsiasi cosa riguardi i vari modelli, font che sarà ben visibile sul montante B, dove tutte le Audi riporteranno modello, versione e tecnologia. Una scelta in parte condivisa con alcuni recenti modelli del gruppo Volkswagen, a cominciare dalla piccola Polo.

