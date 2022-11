Audi Q6 e-tron RS: il SUV elettrico mette su muscoli e si allena in pista

LO SPORT UTILTY BEV SI DA ALLO SPORT Audi spinge forte sull’acceleratore della transizione elettrica e sappiamo tutti che entro il 2026 la Casa tedesca ha pianificato venti nuovi modelli elettrici, e per il futuro è già in agenda la chiusura della produzione di tutti i modelli alimentati a benzina. Ma, tornando all’attualità, uno di questi venti nuovi modelli è la Q6 e-tron che è stata beccata per la prima volta in fase di test nell'ottobre 2021. Ma per una versione “borghese” sappiamo tutti che c’è quasi sempre una gemella in tuta, casco e guatni da pilota, ovvero la variante RS che qui vedete immortalata durante i test dinamici sulla pista del Nürburgring.

Audi Q6 e-tron RS: in preparazione il SUV elettrico sportivoDUE MOTORI E POTENZA FINO A 600 CV La Q6 e-tron sarà costruita sulla Premium Platform Electric (PPE), un’architettura di tipo modulare che sarà condivisa con modelli come la Macan EV e la più piccola A6 e-tron. Ma il SUV elettrico dei quattro anelli potrebbe anche essere offerto con lo stesso propulsore della A6 e-tron Concept. Ricordiamo che il prototipo è equipaggiato con due motori elettrici, per una potenza combinata di 476 cavalli. Per la versione più sportiva RS, i motori elettrici saranno più potenti e in grado di erogare più coppia. I motori nella loro evoluzione più spinta dovrebbero fornire una potenza combinata fino a 600 cavalli. Poiché la Q6 e-tron è sviluppata insieme alla nuova Porsche Macan 100% elettrica, che è destinata a essere offerta con diversi livelli di performance, è naturale che Audi faccia lo stesso. Ciò significa che a un certo punto potremmo anche vedere un e-tron S Q6.

Audi Q6 e-tron RS: il SUV elettrico sorpreso durante i collaudi al NurburgringGRANDE BATTERIA E COMPONENTI HIGH PERFORMANCE La Q6 e-tron dovrebbe essere fornita di serie con un pacco batteria da 100 kWh, ma per la RS, Audi offrirà probabilmente una batteria più grande. Inoltre, la RS presenterà sospensioni con taratura più rigida, cerchi di maggiore diametro e più leggeri e pneumatici capaci di offrire maggiore grip. Con la frenata rigenerativa, Audi potrebbe non aver bisogno di un impianto frenante sovradimensionato, ma l’ipotesi è che, comunque, la versione di produzione monterà freni di maggiori dimensioni rispetto a quelli visti su questi prototipi.

Audi Q6 e-tron RS: due motori e potenza fino a 600 CVFAMILY FEELING CON I MODELLI ELETTRICI Quando abbiamo potuto guardare più da vicino il frontale non camuffato della Q6 e-tron, era chiaro che sarebbe stato offerto con l'aspetto caratteristico della serie e-tron. Di fatto, il design sarà caratterizzato da fari sdoppiati e una grande griglia, ma la versione RS avrà un paraurti anteriore dall'aspetto decisamente più sportivo rispetto alle versioni standard della Q6 e-tron. Audi ha lasciato i prototipi con tante pellicole mimetiche sulla carrozzeria, ma è ovvio che il SUV elettrico sarà offerto con fanali posteriori più convenzionali. Come firma RS, il prototipo che vediamo in queste immagini è equipaggiato con grandi freni e pinze rosse, che sono un po’ l’autografo delle varianti “RennSport” di Ingostadt.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/11/2022