Auto nuova: le alternative all'acquisto

Il noleggio a lungo termine non è solo per le aziende, ma anche per i privati. Le cose da sapere prima di sceglierlo

Oggigiorno esistono diverse alternative all’acquisto di un’auto nuova. Il problema di molti automobilisti è che non sanno quali sono, né tanto meno qual è la differenza tra avere una vettura di proprietà e una che seppur “non propria”, può esser guidata liberamente. Tra le scelte più frequenti troviamo quella del noleggio a lungo termine, proposta da moltissime realtà online e non. Si noti che questa soluzione un tempo veniva scelta più frequentemente dalle aziende, mentre oggi anche molti privati hanno scoperto i suoi vantaggi.

Auto nuova: il mercato premia il noleggio a lungo termine

MERCATO IN CALO, NOLEGGIO IN CRESCITA Non è un caso se, a fronte di un mercato in discesa, la soluzione del noleggio è in crescita. In particolare, tra i mesi di gennaio e settembre 2022 sono state immatricolate 989.226 nuove vetture contro le 1.176.850 auto vendute nei primi 9 mesi del 2021: un calo netto del 15,9%, stando ai dati UNRAE (Unione Nazionale Rappresentatni Autoveicoli Esteri) più recenti a disposizione. Contro tendenza è l'andamento dei noleggi a lungo termine. I contratti tra privati con il NLT ammontano a 26.427 nel settembre 2022, segnando una crescita del 44,9% rispetto al dato dello scorso anno, e un +4,9% conteggiando i contratti siglati da gennaio. Di seguito vediamo esattamente come funzionano le due opzioni, cosa valutare e perché il noleggio potrebbe rientrare tra le alternative all’acquisto di una macchina.

VEDI ANCHE

Uno degli errori ricorrenti da chi vuol cambiare auto o valutarne una nuova, è quello di non comprendere e valutare anticipatamente il servizio che più soddisfa le sue esigenze. Il noleggio a lungo termine è un servizio che una società automobilistica fornisce all’interessato (privato o azienda), sottoscrivendo un contratto in cui il locatario si obbliga a pagare un canone mensile in cambio dell’ottenimento del veicolo per una durata specifica. L’acquisto prevede una vera e propria compravendita, dove nel contratto – che è un rapporto giuridico patrimoniale – ci sono tutte le condizioni accettate dall’acquirente su proposta del venditore. Prezzo di vendita, eventuale rateizzazione o finanziamento personale o finalizzato con tassi di interesse annessi.

Scegliere la formula di acquisto o noleggio è importante quanto la scelta dell'auto

Pagamento del canone mensile : il NLT (valido anche per le auto usate), funziona grazie ad un canone all inclusive che il cliente dovrà corrispondere mensilmente. Nel canone sono inclusi tutti i servizi accessori extra.

: il NLT (valido anche per le auto usate), funziona grazie ad un canone che il cliente dovrà corrispondere mensilmente. Nel canone sono inclusi tutti i servizi accessori extra. Scelta del veicolo : è chiaro che il cliente dovrà valutare la macchina in base alle sue esigenze. Il NLT mette a disposizione un’intera flotta di auto, dai modelli premium a quelle utilitarie, dai SUV alle berline e così via.

: è chiaro che il cliente dovrà valutare la macchina in base alle sue esigenze. Il NLT mette a disposizione un’intera flotta di auto, dai modelli premium a quelle utilitarie, dai SUV alle berline e così via. Con o senza anticipo? La formula “ con anticipo ” prevede il versamento di una determinata somma di denaro per ridurre il prezzo del canone. Contrariamente a questa opzione, la modalità “ senza anticipo ” consente di poter ottenere una macchina pur non versando soldi, ma con la consapevolezza di vedere il costo del canone aumentato.

” prevede il versamento di una determinata somma di denaro per ridurre il prezzo del canone. Contrariamente a questa opzione, la modalità “ ” consente di poter ottenere una macchina pur non versando soldi, ma con la consapevolezza di vedere il costo del canone aumentato. Durata contrattuale e chilometraggio: solitamente i contratti stipulati dalla società di autonoleggio vanno da un minimo di 18 mesi a massimo 60 mesi . Il chilometraggio viene stabilito in merito alle proprie preferenze, tenendo conto che nella formula NLT non è quasi mai illimitato.

. Il chilometraggio viene stabilito in merito alle proprie preferenze, tenendo conto che nella formula NLT non è quasi mai illimitato. Clausole contrattuali: è indispensabile approfondire le clausole presenti in un contratto prima di firmarlo. Alcune condizioni potrebbero celare commissioni, eventuali penali o eccedenze di prezzo.

Contanti o finanziamento?

Valutazione del veicolo: prima di comprare una macchina nuova, andrebbero analizzate le proprie reali esigenze . Si tratta di un acquisto basato su una reale esigenza? È uno sfizio che ci vuol togliere? Occorre un mezzo per andare al lavoro o portare la famiglia in vacanza?

. Si tratta di un acquisto basato su una reale esigenza? È uno sfizio che ci vuol togliere? Occorre un mezzo per andare al lavoro o portare la famiglia in vacanza? Nuovo o usato: è difficile stabilire su due piedi la convenienza del nuovo o dell’usato. È importante però, non affidarsi a chi potrebbe truffare vendendo una macchina usata, magari con dei problemi. Col nuovo è chiaro che si va più sul sicuro, ma in questo caso va valutato minuziosamente il prezzo e le spese necessarie di mantenimento .

. Finanziamento o contanti? In fase di acquisto, è importante preservare il proprio patrimonio. Se si ha molta liquidità e i tassi di interesse per un prestito non sono convenienti, allora meglio optare per i contanti. Viceversa, se il TAEG è conveniente e a tasso fisso (ma con bassa percentuale), rateizzare la spesa totale potrebbe contribuire a conservare più liquidità possibile.

è conveniente e a (ma con bassa percentuale), rateizzare la spesa totale potrebbe contribuire a conservare più liquidità possibile. Immatricolazione, dettagli e consegna: attenzione a quelle auto provenienti dall’estero, dove è obbligatorio dichiarare l’immatricolazione della targa italiana o altri dettagli considerevoli. Pattuito il pagamento e sottoscritto il contratto di vendita, la compagnia provvederà a contattare l’acquirente per stabilire il giorno di consegna della vettura.

Pubblicato da Redazione, 18/10/2022