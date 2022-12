Il portasci? Meglio a noleggio. Audi e gli accessori on-demand

Dall'automobile di proprietà a un concetto più flessibile e in linea coi tempi, quello del noleggio a breve e a lungo termine. Rivolto a flotte e società, ma anche ai privati. Il noleggio del veicolo, ma anche il noleggio - perché no - dei singoli accessori. Dopotutto, un portasci ti servirà solo in inverno, o solo tra Natale e Epifania. Metti che in garage, una volta smontato, ti manca lo spazio per ricoverarlo nel modo appropriato: portasci a nolo e problema risolto. Si chiama Noleggio Accessori Freedom e a proporlo è Audi, un marchio che al noleggio è ormai abbonato.

RIPORTA IL PORTASCI Attivo in tutta Italia, il servizio Audi di noleggio accessori originali si declina su una vasta gamma di prodotti (e su tutti i modelli Audi) che spaziano dalle soluzioni di trasporto, specie di attrezzature sportive (box da tetto, portapacchi, portasci, portasnowboard, portabiciclette, portakajak), al comfort e alla protezione del veicolo (seggiolini per bambini, teli copriauto, etc.). Tutti i dispositivi esterni sono equipaggiati di chiusura antifurto, oltre ad essere progettati sia per non influenzare eccessivamente l'aerodinamica del modello specifico, sia per armonizzarsi col design complessivo. Forma e funzione.

ISTRUZIONI PER L'USO La formula di noleggio è modulabile in base alle proprie esigenze. Sul sito ufficiale Audi è possibile sia consultare il catalogo completo degli accessori originali dei Quattro Anelli, sia inoltrare una richiesta specifica alla concessionaria di riferimento. Al termine del contratto, l'accessorio noleggiato (protetto da garanzia) può infine anche essere riscattato, a un prezzo agevolato in funzione del grado di usura del prodotto stesso. Inverno 2022/2023 primo banco di prova di un servizio innovativo e testimone di un cambio di passo del rapporto tra le Case auto e il pubblico, tra il ''vecchio'' concetto di acquisto e il più moderno paradigma del ''pay-per-use''. Piacerà?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/12/2022