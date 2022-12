Porsche Drive, vuoi noleggiare 911 per 48 mesi o solo nel weekend?

Nasce nuova società di proprietà di Porsche Financial Services. Per il noleggio a lungo termine, ma anche per l"affitto" a breve

La sportiva dei tuoi sogni, senza l'incubo delle spese impreviste. Il noleggio come alternativa al contratto di acquisto, ma pure il noleggio ''mordi e fuggi'', giusto il tempo di una gita al ritmo del flat six di 911, o avvolto nel silenzio ad alte prestazioni di Taycan (e presto, anche di nuova Macan EV). Da dicembre 2022, tutti gli appassionati della Cavallina di Stoccarda alla ricerca di una Porsche da usare tutti i giorni, ma anche solo un fine settimana, possono contare su una soluzione in più. La soluzione più ''ufficiale'' che ci sia. Nasce Porsche Drive S.r.l., la nuova società di noleggio a breve e lungo termine per il mercato Italia.





ISTRUZIONI PER L'USO Acquistata e gestita in forma diretta da Porsche Financial Services GmbH, Porsche Drive S.r.l. si appoggia all’esperienza e alla professionalità nel segmento ''Exclusive'' di Mercury S.p.A., società operante nel noleggio di autovetture prevalentemente premium e di lusso. Da oggi, il progetto di guidare una Porsche a noleggio fino a 48 mesi, ma anche solo per un weekend, diventa quindi possibile anche attraverso la rete di concessionari ufficiale. Rivolgendosi al Centro Porsche di riferimento, il cliente può trovare la soluzione ideale: oltre a poter scegliere fra tutti i modelli della gamma, gli accessori e gli optional preferiti, potrà stabilire la durata del noleggio, il chilometraggio desiderato e - in caso di noleggio sul lungo periodo - la quota d’anticipo da versare per trovare il canone più adatto alle proprie esigenze. Il cliente può altresì beneficiare dell’assistenza Porsche per la manutenzione, ricevendo lo stesso livello di servizi fornito ai clienti tradizionali.

PIÙ MODERNI “Per il nostro Paese, la nascita di Porsche Drive - commenta Angelo Carobolante, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Porsche Financial Services Italia e Amministratore Unico di Porsche Drive S.r.l - è una novità assoluta e una riposta perfettamente aderente alle esigenze e richieste della mobilità contemporanea”.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/12/2022