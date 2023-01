Audi Q3 Identity Black, al nuovo top di gamma il nero dona

Per alzare l'asticella in fatto di eleganza, comfort, anche sicurezza. Già adottato da A1 Sportback e Q2, da gennaio 2023 Identity Black è anche il nome del nuovo allestimento top di gamma sia per la best seller italiana dei Quattro Anelli Audi Q3, anche in formato SUV coupé Q3 Sportback, sia per la compatta A3 Sportback, sia infine anche per il SUV taglia M Q5 e Q5 Sportback. Quali accessori?

Audi Q3 Identity Black, i cerchi in lega

Q3 & Q3 SPORTBACK All'allestimento S line edition si aggiungono innanzitutto i cerchi in lega Audi Sport da 20 pollici a 5 razze con inserti in nero opaco torniti lucidi. Il pacchetto nero plus prevede poi mancorrenti al tetto, gusci retrovisori e cielo vettura in nero, finitura oscurata delle superfici vetrate. Disponibile su tutte le motorizzazioni, prezzi a partire rispettivamennte da 47.000 euro (Q3 35 TFSI) e 49.950 euro (Q3 Sportback 35 TFSI).

Audi Q3 Sportback Identity Black

VEDI ANCHE

A3 SPORTBACK Anche in questo caso, la precedente top di gamma S line edition si arricchisce di cerchi in lega Audi Sport da 19 pollici a 5 razze doppie nero antracite, finiture in nero degli inserti paraurti, della cornice del single frame e dei cristalli laterali, degli anelli Audi e del badge modello. Look total black anche per calotte specchietti retrovisori e cielo vettura, completano il pacchetto i sedili anteriori sportivi con poggiatesta integrato. Allestimento Identity Black disponibile per le versioni dai 150 cv in su, prezzi a partire da 39.900 euro (A3 Sportback 35 TFSI).

Audi A3 Sportback Identity Black

Q5 & Q5 SPORTBACK Iniezioni di grinta anche per il SUV Audi più venduto al mondo. Cerchi in lega Audi Sport da 21 pollici a 5 razze a V nero antracite torniti a specchio, finitura oscurata superfici vetrate, gusci retrovisori in total black. All'interno, inserti in lacca lucida nera per cruscotto, portiere, console. Stile, ma anche tecnologia: di serie i fari LED Audi Matrix. Trattamento Identity Black per tutti i propulsori, tranne il 35 TDI. Prezzi a partire da 66.850 euro (Q5) e 68.650 euro (Q5 Sportback) per la versione 40 TFSI quattro S tronic.

Audi Q5 Identity Black

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/01/2023