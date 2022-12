Regali di Natale last minute? Aperti gli ordini di Audi RS 6 Avant e RS 7 Sportback!

Non che ci sia possibilità di riceverne una sotto l’albero, dal momento che l’arrivo nelle concessionarie è previsto per la primavera del prossimo anno, ma ci si può comunque già prenotarne una, dal momento che Audi ha aperto gli ordini di RS 6 Avant e RS 7 Sportback performance, le versioni più spinte dei bombardoni “da famiglia” di Ingolstadt (abbiamo provato la RS 6 “normale” qualche settimana fa, qui trovate il nostro video).

Ordini aperti per Audi RS 6 Avant e RS 7 Sportback performance

I MOTORI Le versioni performance montano lo stesso, possente V8 4.0 biturbo dei modelli RS normali, con una potenza aumentata di 30 CV, che passa così da 600 a 630 CV complessivi, e una coppia aumentata da 800 a 850 Nm. Per entrambe le vetture lo scatto da ferme a 100 km/h è coperto in soli 3,4 secondi (rispetto ai 3,6 delle RS normali). Il cambio è l’automatico tiptronic a otto rapporti con innesti più rapidi e una mappatura specifica della centralina motore. La trazione è integrale permanente quattro con differenziale centrale autobloccante.

Ordini aperti per Audi RS 6 Avant, vista di 3/4 anteriore

CURA DIMAGRANTE I rivestimenti insonorizzanti hanno uno spessore ridotto, soluzione che ha permesso di ottenere quello che normalmente consideremmo un piccolo difetto, ma che qui diventa un valore aggiunto, ossia il suono del motore che entra con maggior prepotenza in abitacolo. Dall’altro lato ha consentito un alleggerimento di 8 kg, che ha permesso ad A6 Avant di staccare un peso a vuoto di 2.075 kg, e ad A7 Sportback di 2.065 kg.

Ordini aperti per Audi RS 7 Sportback, vista di 3/4 anteriore

DETTAGLI SPORTIVI I modelli performance sono disponibili in 16 colori, tra cui l’esclusivo Blu Ascari – metallizzato e opaco – e argento Rugiada opaco che vedete in queste immagini. Di serie finiture grigio opaco per specchietti retrovisori, spoiler anteriore, flap delle prese d’aria laterali, minigonne, mancorrenti al tetto, cornici dei cristalli laterali ed estrattore. In alternativa è disponibile su richiesta il pacchetto estetico in carbonio opaco. I cerchi in lega di serie sono da 21” a 10 razze con pneumatici 275/35, ma si può optare per quelli da 22” con ruote di derivazione racing.

Ordini aperti per Audi RS 6 Avant, vista di 3/4 posteriore

ALLESTIMENTI Audi RS 6 Avant performance e Audi RS 7 Sportback performance montano di serie il pacchetto dynamic che porta la velocità massima - limitata automaticamente - da 250 a 280 km/h, e comprende sterzo integrale dinamico, differenziale posteriore sportivo e proiettori a matrice di LED. Su richiesta il pacchetto dynamic plus, con velocità massima portata a 305 km/h, impianto di scarico RS, freni carboceramici con dischi anteriori da 440 mm di diametro e posteriori da 370 mm. Non basta? il pacchetto dynamic race sostituisce le sospensioni pneumatiche adattive di serie con quelle dell’assetto sportivo RS plus con Dynamic Ride Control (DRC), con compensazione integrata del rollio e del beccheggio, molle in acciaio e ammortizzatori regolabili su tre diverse tarature.

Ordini aperti per Audi RS 7 Sportback, vista di 3/4 posteriore

PREZZI I preordini sono aperti da oggi, mentre l’arrivo nelle concessionarie è previsto per la primavera del prossimo anno. Il listino di Audi RS 6 Avant performance parte da 148.900 euro, mentre quello di Audi RS 7 Sportback performance apre a 155.300 euro.