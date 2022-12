Audi Activesphere Concept, prove tecniche di nuova TT "SUV"?

L'Audisfera è un pianeta abitato e rigoglioso, nuove specie appaiono di mese in mese a popolare la sua superficie. Dopo Skysphere, Grandsphere e Urbansphere, un'altra concept si unirà alla compagnia. Si chiama Audi Activesphere, di lei siamo in possesso di un paio di teaser, più qualche informazione concettuale. Poche, ma significative. Ecco una chiave di lettura.

TT CROSS Con una combinazione di altezza da terra da SUV e dettagli più snelli, l'Activesphere potrebbe anticipare quel modello che, a partire dal 2024, prenderà il posto di Audi TT nella line-up dei Quattro Anelli. La coupé che evolve in crossover-coupé, un abitacolo a due posti che raddoppia e ospita quattro persone, il powertrain che da endotermico vira al 100% elettrico: nel panorama attuale, non sarebbe certo il primo esempio.

Audi Activesphere Concept, il primo teaser

SFERA DOPO SFERA Le forme di Audi Activesphere sono dunque quelle di un SUV sbarazzino, dai grossi pneumatici fuoristrada, un lungo cofano in picchiata, fari ultrasottili, griglia angolare e grandi passaruota: fatta eccezione per la carrozzeria pseudo-crossover, sono tutti tratti di design già visti sugli altri prototipi della collana ''a sfera''. Dall'abitacolo, aspettiamoci spazio abbondante e schermi con tecnologie avanzata e riconoscimento dei comandi a gesti.

SUPER AUTONOMIA Da Ingolstadt non hanno ancora delineato le specifiche tecniche: come Urbansphere, anche Activesphere dovrebbe in ogni caso essere basata sulla piattaforma PPE di Audi, il che potrebbe significare una batteria di circa 120 kWh, per un'autonomia di oltre 700 km con una singola carica. Performance sportive? Ovvio che sì. Scioglieremo gli ultimi dubbi il 26 gennaio 2023, in concomitanza con l'evento Audi ''Celebration of Progress''.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/12/2022