Nuova Audi Q7, le prime foto spia del facelift

Tempo di lifting per il SUV Audi Q7 2024: i nostri fotografi hanno catturato il prototipo in fase di test e se anche per ora di indicazioni ne abbiamo ben poche, si capisce dalle camuffature che il facelift non romperà le regole. I cambiamenti infatti riguarderanno i fascioni, cioè le parti in plastica di muso e coda. Le modifiche, insomma, saranno limitate ai paraurti anteriore e posteriore dell'auto e a luci di nuovo disegno: tanto all'anteriore quanto, soprattutto, al posteriore.

Nuova Audi Q7 2024, vista laterale

I MOTORI Inalterati i lamierati della carrozzeria e presumibilmente anche quanto si nasconde sotto al cofano: l'ipotesi più accreditata è che non ci saranno significative variazioni nella gamma motori rispetto alla proposta attuale, che prevede unità Diesel V6 da 3,0 litri con potenze comprese tra 231 e 286 CV e a benzina, con vari livelli di elettrificazione. In listino dovrebbero venire riproposte le varianti mild hybrid da 340 CV e plug-in hybrid, per potenze di 381 o 462 CV. Le plug-in non dovrebbero essere disponibili già al momento del lancio, ma destinata a essere introdotta in un secondo momento: forse - ma siamo nel campo delle ipotesi - con un'autonomia ulteriormente ottimizzata rispetto ai 48/49 km consentiti dalle Q7 TFSI e attuali. Attesa anche la SQ7 con il V8 da 4,0 litri e 507 CV.

Nuova Audi Q7 2024, all'interno potrebbero esserci aggiornamenti su finiture e connettività

C'È ATTESA PER GLI INTERNI Qualche sorpresa potrebbe arrivare dagli interni, dove le finiture e soprattutto la connettività dovrebbero ricevere aggiornamenti. Ma siamo solo ai primi avvistamenti ed è troppo presto per fare previsioni precise. I dettagli dovrebbero comunque essere svelati ufficialmente già entro la fine del 2023 e il nuovo modello dovrebbe arrivare nelle concessionarie nella prima parte del 2024: stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/01/2023