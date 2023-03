Nuova Volkswagen ID.3: è cambiata, ma meno di quanto pensavamo

Tante novità per la prima elettrica di Wolfsburg, più di sostanza che di apparenza: come cambia per il 2023 la nuova VW ID.3

Arrivata sul mercato a fine 2019, già passata sotto le grinfie del severo Ernesto Carbone, per la prima auto elettrica di Wolfsburg è giunto il momento del tanto atteso restyling. E le tante promesse fatte ai clienti Volkswagen? Soddisfatte, ma non tutte. Vediamo com’è cambiata.

Nuova Volkswagen ID.3: il restyling della prima elettrica di Wolfsburg

Anticipati dai bozzetti pubblicati da Volkswagen qualche settimana fa, gli esterni di ID.3 mostrano un frontale più pulito, interamente in tinta carrozzeria (è sparito anche il listello nero sotto il parabrezza) e con nuove prese d’aria verticali, che fanno sembrare il cofano più lungo. Di serie gli abbaglianti automatici anteriori, su richiesta i fari a matrice di LED. Al posteriore i gruppi ottici cambiano lo stile di illuminazione, con LED nella parte dei fanali collocata nel portellone. Spariscono le lavorazioni in plastica del montante C, togliendo un po’ di personalità al profilo dell’auto.

Nuova Volkswagen ID.3 2023: visuale frontale

DIMENSIONI E COLORI Invariate le misure: 4,26 metri da paraurti a paraurti, 1,81 metri di larghezza e 1,56 metri di altezza. Con il restyling debutta la tinta Dark Olivine Green delle immagini di questo articolo, con il tetto nero.

Nuova Volkswagen ID.3 2023: visuale laterale

AERODINAMICA CURATA Nel restyling ha giocato un ruolo importante anche la lotta alla resistenza all’aria: migliorati i flussi attorno alle ruote anteriori e delle canaline per l’acqua sui montanti A, ancor più piatto il design dei cerchi in lega, ed è stata introdotta una tendina elettrica per il radiatore che si apre alla bisogna. Al posteriore i flussi aerodinamici sono gestiti dallo spoiler sul lunotto e il diffusore, che chiude un sottoscocca completamente piatto. Nel complesso, ID.3 raggiunge il valore Cx di 0,2635.

Nuova Volkswagen ID.3 2023: i nuovi interni con materiali più curati

Migliora la qualità complessiva di rivestimenti, materiali e tessuti, che si sono fatti più sostenibili: nel modello di serie tutto l’equipaggiamento interno è privo di prodotti di origine animale, con un’alta percentuale (71%) di plastiche riciclate. Nel complesso, la produzione di ID.3 ha un bilancio di CO2 neutro. Invariata la capacità di carico, di 385 litri all’altezza della cappelliera, che diventano 1.267 con gli schienali del divano posteriore abbassati.

Nuova Volkswagen ID.3 2023: il nuovo posto guida

PIÙ LUSSUOSA La plancia ha ora un rivestimento morbido nella parte superiore, con imbottiture in materiale espanso; cambiano leggermente anche i rivestimenti delle portiere, con meno lamiera a vista e cuciture a contrasto. Invariata la disposizione degli strumenti, con il piccolo cruscotto digitale da 5,3” dietro il volante (assieme al selettore della modalità di marcia) e lo schermo centrale da 12” rivolto verso il guidatore. Le luci ambientali sono a 10 colori di serie, fino a 30 su richiesta. La fascia luminosa ID. Light sotto il parabrezza, optional, cambia colore e modalità di illuminazione in base alle situazioni: lampeggia di rosso in situazioni di emergenza.

Nuova Volkswagen ID.3 2023: nel volante non cambiano i comandi a sfioramento

RIMANE IL TOUCH Diversamente da quanto annunciato, i comandi del volante non tornano a essere “fisici” come quelli di Polo o T-Cross, ma rimangono con il sistema touch aptico che non ci ha mai convinti del tutto. Rimangono anche gli scomodi comandi a sfioramento per regolare la temperatura del climatizzatore, e sono adesso di serie Apple CarPlay e Android Auto senza filo. Il pacchetto optional Park Assist Plus dispone della funzione Memory per richiamare le manovre di parcheggio già effettuate. Aggiornati anche il sistema di comando vocale e l’head-up display con realtà aumentata (disponibile come optional).

COME SULL’APP STORE Come già altri fanno da tempo, il sistema di infotainment ID aggiunge l’opzione Functions on demand, che permette di attivare successivamente - a pagamento, si intende - nuovi servizi e funzionalità, come il navigatore o il climatizzatore bizona automatico. Rimangono di serie invece la pianificazione dei viaggi, la funzione Plug & Charge per le colonnine di ricarica.

Nuova Volkswagen ID.3 2023: ricarica DC a 120 kW

Invariate le motorizzazioni, che al momento prevedono solo un’unità elettrica sincrona a magneti permanenti al posteriore con una potenza di 150 kW (204 CV) e una coppia massima di 310 Nm di coppia. Scatto 0-100 km/h coperto in 7,3 secondi, e velocità massima di 160 km/h. La posizione del motore ha permesso di ridurre il diametro di sterzata, che è di 10,3 metri.

BATTERIA E AUTONOMIA La nuova Volkswagen ID.3 è disponibile con batterie da due taglie, 58 e 77 kWh, con un’autonomia rispettivamente di 426 km e di 546 km (ciclo WLTP). Il caricatore in corrente alternata ha una capacità di 11 kW, in corrente continua fino a 120 kW (170 kW nella versione Pro S), per ricaricare dal 5% all’80% in meno di mezz’ora.

Nuova Volkswagen ID.3 2023: i gruppi ottici a matrice di LED

Al momento sono previste solo due versioni di ID.3, Pro e Pro S, con motore da 204 CV e batteria da 58 e 77 kWh. Nessuna informazione sui prezzi, che saranno annunciati a breve, così come l’apertura degli ordini. Vi terremo aggiornati.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 01/03/2023