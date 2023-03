Volkswagen Polo, eccone un'altra dal futuro incerto. Ecco perché

Qui o si individua una ''soluzione amichevole'', o a una vecchia conoscenza come lei è meglio prepararsi a dire addio anzitempo. ''Lei'' è Volkswagen Polo, il problema al quale trovare una soluzione è la normativa Euro 7 sulle emissioni delle nuove auto. Causa costi eccessivi, Polo potrebbe essere sacrificata una volta per tutte. E quella in commercio oggi (anno di nascita: 2017) sarebbe l'ultima versione di Polo di sempre. Così parlò Thomas Schäfer, boss del brand Volkswagen, a margine della presentazione della concept ID. 2all. Modello 100% elettrico il quale, anziché affiancarsi a Polo, di Polo potrebbe ricevere il testimone tutto intero.

VW ID. 2: ''insieme'' a Polo o ''al posto di'' Polo?

PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ? Non è un mistero che l'industria automobilistica, nei confronti delle proposte Euro 7 annunciate nel novembre dello scorso anno dalla Commissione Europea, sia fortemente critica, definendo tali misure “impraticabili” e “inutili”. Senza scendere nei particolari tecnici, i produttori contestano soprattutto l'affermazione secondo la quale le proposte aggiungeranno al prezzo di un'auto una somma compresa tra i 90 e i 150 euro. Non è così, ribattono le Case. Avvertendo che potrebbero dover cancellare del tutto i modelli entry level. Nel caso di Volkswagen, a togliere il disturbo sarebbero proprio Polo e i suoi piccoli, ma efficienti, motori a benzina.

Aggiornare i motori a benzina delle utilitarie? Con l'Euro 7, non più conveniente

SIZE MATTERS “I veicoli più piccoli con motore a combustione diventeranno proibitivi”, sostiene Schäfer durante un colloquio col magazine Autocar UK. “Così formulato, il regolamento rende letteralmente impossibile continuare con un veicolo di fascia bassa''. Secondo il CEO VW, ''le nuove misure non sarebbero un grosso problema per auto del calibro di un'Audi A6, che ha già la tecnologia ibrida e un cambio automatico. Il costo aggiuntivo - spiega - deriva dall'aggiunta di quella tecnologia a un'auto economica. Si rende proibitivamente costosa una tecnologia morente''. Il riferimento è allo stop ai motori endotermici previsto - salvo dietrofront non più così improbabili - entro il 2035 in tutta l'Unione Europea. Quale il senso di una norma intermedia? Anche i tempi per l'applicazione dell'Euro 7, al momento in programma dal 1° luglio 2025 alle auto nuove e ai furgoni leggeri, sarebbero troppo brevi, visto che alcune delle proposte devono ancora essere testate e verificate.

Piccola Polo, non lasciarci!

POLO PER TUTTI, TUTTI PER POLO Schäfer si dice tuttavia fiducioso che le discussioni si muovano nella direzione dell'industria e del mercato. ''Probabilmente - spiega - abbiamo a che fare con alcuni malintesi. Dagli incontri recenti, in ogni caso, ho avuto la sensazione che per il futuro si prepari una soluzione amichevole. Lo spero''. E da addetti ai lavori, oltre che appassionati e utenti in prima persona, non possiamo che unirci alle speranze del numero uno di Volkswagen. Polo un'utilitaria storica che in Italia e non solo conserverebbe il proprio ruolo anche in anni di piena transizione al full electric, rappresentando quell'alternativa a benzina alla quale ancora numerosi automobilisti, per scelta o per necessità, non si sentono di rinunciare.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/03/2023