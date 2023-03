Stop diesel e benzina, altra fumata nera. Pesa il "No" italiano?

Tutto fila liscio come da programma, o meglio: niente fila liscio. Chi si fosse messo le mani nei capelli alla notizia dello stop ai motori endotermici a partire dal 2035 in tutta Europa può aggrapparsi ora ai continui rinvii ai quali viene sottoposto il voto del Consiglio degli Stati membri. Previsto per il 7 marzo, il sigillo dei 27 al pacchetto ''Fit for 55'' viene rimandato a scadenza da definire. Il Consiglio Ue si svolgerà regolarmente, ma tra gli ordini del giorno il bando ai propulsori diesel e benzina è stato cancellato. ''Colpa'' dell'Italia, che in sede europea si è espressa contro la misura, contagiando altri Paesi?

Coreper I decided to postpone the decision on the 2035 car emissions target from 7 March to a later Council meeting. Coreper will revert to the issue in due time. — Daniel Holmberg (@danielholmberg) March 3, 2023



PAUSA DI RIFLESSIONE A comunicarlo è Daniel Holmberg, portavoce della Presidenza svedese del Consiglio Ue. Scrive Holmberg su Twitter come il Coreper, il Comitato dei rappresentanti permanenti dei Paesi Ue, abbia deciso di rinviare il voto previsto per il 7 marzo a una seduta successiva del Consiglio, la cui data verrà individuata ''a tempo debito''. La sensazione, è che la ratifica di un provvedimento teso a imprimere una svolta drastica alle abitudini di mobilità individuale dei cittadini di tutto il Continente, venga posticipata a causa del - non più così remoto - rischio di una bocciatura.

AGHI DELLA BILANCIA Col Governo Meloni fermamente intenzionato a votare contro, con la Germania in bilico tra il ''nein'' e l'astensione (che equivale a un voto contrario), al fronte del dissenso pare che negli ultimi frenetici giorni si siano aggiunte pure la Polonia e la Bulgaria. Per l'approvazione del bando dei motori termici, non è necessario un voto unanime (a differenza di altri temi come politica estera, sicurezza comune o imposizione fiscale). È sufficiente il voto favorevole del 55% degli Stati membri, cioè di 15 Paesi su 27. Chi si astiene o chi si oppone non esercita perciò un vero e proprio potere di veto, tuttavia la resistenza di un blocco sempre più numeroso sarebbe pur sempre in grado di creare ostacoli all'intero iter legislativo. La vicenda si fa appassionante.

