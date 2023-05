Una Volkswagen Golf R da cuori forti, ecco la special edition "333"

Volkswagen ha in serbo una bella sorpresa per i suoi fedelissimi amanti delle Golf più sportive. Dalla GTI in su, fino alle versioni R, la hot-hatch tedesca ha da sempre riscosso un bel successo in questo segmento. E a solo un anno dal lancio della Golf R 20 Years, ecco arrivare un altro modello dal DNA più atletico, che prende il nome di Golf R 333, presentata con un divertente filmato. Vediamolo insieme.

333, COME I CAVALLI DEL DUEMILA TURBO Questa nuova edizione speciale sfrutta la meccanica della 20 Years Edition, con il suo duemila, quattro cilindri sovralimentato capace di erogare – nomen omen – 333 CV. Il video teaser mostra che la berlinetta tutto pepe sarà rifinita in una brillante tonalità di giallo e verrà completata con una manciata di accenti blu. Questi includeranno il badge “R” sui parafanghi e le pinze dei freni. Possiamo anche vedere che la Golf R 333 Limited Edition avrà la grafica nera “333” sulla parte inferiore delle portiere, specchietti retrovisori esterni neri, cerchi neri da 19 pollici e un sistema di scarico realizzato dagli specialisti di Akrapovic. Non è ancora noto se verranno offerte altre combinazioni di colori, ma lo scopriremo quando l'auto sarà svelata il 31 maggio. Dato il fatto che l'auto avrà gli stessi 333 CV della Golf R 20 Years, dovrebbe anche erogare la stessa coppia di 420 Nm. Ricordiamo che la Golf R standard ha il medesimo valore di coppia, ma una potenza leggermente inferiore di 320 CV.

Volkswagen Golf R 333: i tubi di scarico realizzati da AkrapovicINTERNI ESCLUSIVI CON UN TOCCO DI COLORE Detto di esterni e meccanica, è molto probabile che a Wolsburg mettano mano anche agli interni con una serie di modifiche mirate per rendere più esclusiva l’auto. Gli aggiornamenti probabilmente includeranno badge o grafiche speciali, nonché alcuni accenti colorati su plancia e portiere per abbinarsi al giallo e al blu della carrozzeria.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/05/2023