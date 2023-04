Ecco Volkswagen ID. 7, la “Passat elettrica” con 700 km di autonomia

Nasce per essere una “world car”, quindi un modello dai grandi volumi di produzione, adatto a essere venduto in tutto il mondo, ma al tempo stesso con caratteristiche e dotazioni da vettura premium, di segmento superiore. Questo il biglietto da visita con cui Thomas Schäfer, CEO di Volkswagen, ha presentato la nuova ID.7 direttamente dal Salone dell’Auto di Shanghai. Qui sotto trovate il video dell’evento di lancio dell’auto, da Berlino, in collegamento con la Cina e gli Stati Uniti.

Volkswagen ID.7, visuale di 3/4 anteriore

Senza le camuffature delle scorse settimane, la versione definitiva di Volkswagen ID. 7 si presenta con una linea decisamente più filante, meno massiccia e impacciata. Merito della sottile linea cromata che segue l’andatura curva del tetto e della linea di cintura che risale leggermente verso l’alto nella parte posteriore. Le maniglie incavate sono “quasi” a filo carrozzeria, come sulle sorelle ID.4 e ID.5. Lunga 4.961 mm, vanta un passo di 2.966 mm, è alta 1.538 mm e larga 1.862 mm (specchietti esclusi), mentre il coefficiente aerodinamico (nella configurazione più favorevole) raggiunge l’ottimo valore di 0,23.

Volkswagen ID.7, visuale posteriore

CHE SGUARDO Riuscito il frontale, con i gruppi ottici affusolati che richiamano lo stile delle altre auto della gamma ID. mantenendo però una loro identità. Su richiesta la sottile striscia a LED che li collega attraversando il cofano, interrotta solo dal logo Volkswagen. Semplice ma sportivo il paraurti, con due sottili prese d’aria laterali disposte verticalmente. Ben fatta anche la coda, piccola e con un cenno di spoiler sul baule, con i sottili fari a LED a sviluppo orizzontale, dal disegno che si assottiglia man mano che si avvicinano al centro dell’auto, dove si trova il logo. La denominazione del modello si trova al centro, sotto la targa.

Volkswagen ID.7, il posto guida

L’abitacolo si presenta con uno stile moderno, minimal che richiama gli altri modelli della gamma ID., a cominciare dalla plancia morbida a sviluppo orizzontale che integra le bocchette dell’aria, chiamate Smart Air Vents: dotate di motori elettrici, si aprono e si chiudono automaticamente e distribuiscono l’aria con maggiore efficienza. Altra novità, l'accensione del climatizzatore (freddo d'estate e caldo d'inverno) quando il conducente si avvicina all'auto, prima di avviare del motore. Al centro campeggia uno schermo da 15 pollici, leggermente orientato verso il conducente, su cui girerà l'ultima versione dell'infotainment MIB. ID.7 condivide con gli altri modelli elettrici di Wolkfsburg i tanti (troppi) comandi touch per il climatizzatore e altre funzioni di bordo, così come il volante a tre razze con tasti aptici e la piccola plancetta di controllo delle luci a sinistra del volante.

Volkswagen ID.7, lo spazio per i passeggeri posteriori

SPAZIOSA Inedito invece il tunnel centrale, con due ante a scorrimento che rivelano molti spazi (tra cui la piastra di ricarica wireless per gli smartphone), e un bracciolo imbottito a doppia apertura. Sotto, come consuetudine su molte EV, un grande vano a giorno dove riporre oggetti di dimensioni importanti (borsette ecc.). Il mobiletto posteriore ospita le ormai canoniche prese di ricarica USB-C e la plancetta per i controlli del clima trizona. Piatto il pavimento per chi siede dietro, che può anche contare su molto spazio per le gambe.

Volkswagen ID.7, il bagagliaio con i sedili in posizione d'uso

VEDI ANCHE

CHE BAULE! Il portellone posteriore si apre su un vano di carico dalla forma regolare, ampio e ben rifinito, con due utili gavoni ai lati. Reclinando in avanti le sedute (sdoppiate 60/40) si ottiene un pavimento piatto. Il fondo è regolabile su due livelli.

Volkswagen ID.7, lo schermo centrale da 15''

Tecnologia premium, dicevamo, per la nuova world car tedesca: di serie Volkswagen ID.7 avrà l'imponente schermo centrale da 15” (diagonale da 38 cm) e l’head-up display con realtà aumentata. Rinnovata anche l’interfaccia per i controlli del climatizzatore trizona, e inedita la presenza di pulsanti dei “favoriti” che possono essere personalizzati dall’utente.

Volkswagen ID.7, i portaoggetti nel tunnel centrale

OPTIONAL Su richiesta, l’enorme tetto panoramico offre la funzione di oscuramento elettronico, una chicca solitamente presente su auto di segmento superiore. Sempre come optional, i sedili anteriori possono avere la funzionalità di massaggio certificato AGR, regolazioni stile chaise longue (analogamente a quanto già visto su Hyundai Ioniq 6), e persino un impianto di condizionamento tutto per loro, anche con funzione di asciugatura. Da ultimo, l’impianto stereo di serie può essere sostituito da un Harman Kardon da 700 Watt con 14 altoparlanti, tra cui un subwoofer nel bagagliaio.

Volkswagen ID.7, arriverà anche la versione sportiva GTX

ADAS Tanta anche la tecnologia per gli aiuti alla guida: oltre al “solito”, infatti, in ID.7 si aggiunge il controllo laterale e longitudinale dell’auto in base ai dati raccolti durante la guida, così come il cambio assistito di corsia in autostrada, a velocità superiori a 90 km/h. Il parcheggio automatico offre anche la funzionalità di memoria, fino a 50 metri di distanza dal punto di arrivo.

Volkswagen ID.7, potenza massima di ricarica di 200 kW

Come anticipato nei giorni scorsi, Volkswagen ID.7 sarà il primo modello realizzato sul pianale MEB a montare il nuovo propulsore APP550 con 286 CV (210 kW) e 550 Nm di coppia, valori più che sufficienti per un’auto da famiglia con vocazione di passista. Questo powertrain sarà abbinato a diversi tagli di batteria, da 77 kWh (lordi 82 kWh) e 86 kWh (lordi 91 kWh): il primo consentirà un'autonomia fino a 615 km, mentre il secondo potrebbe arrivare fino a circa 700 km. Quest'ultima versione avrà anche una potenza di ricarica rapida fino a 200 kW. Più avanti debutterà anche la versione GTX ad alte prestazioni, con un secondo motore sull’asse anteriore e trazione integrale elettronica. Il modello con batteria da 77 kWh si chiamerà ID.7 Pro, quello con batteria long range da 86 kWh si chiamerà invece ID.7 Pro S.

Volkswagen ID.7, visuale di 3/4 anteriore

Il debutto di Volkswagen ID.7 è previsto per l’autunno del 2023 in Europa e in Cina. Il Nord America dovrà aspettare il 2024. Ancora nessuna informazione su prezzi e allestimenti, ma considerato il posizionamento premium dell’auto e le cifre su cui si attestano i modelli “inferiori” (almeno come numerazione), il listino potrebbe partire da circa 60mila euro a salire.

Dimensioni 4.961 x 1.538 mm x 1.862 mm Passo 2.966 mm Cx 0,23 Trazione posteriore Potenza 286 CV (210 kW) Coppia massima 550 Nm Batterie 77 kWh, 86 kWh Autonomia 615 km, 700 km (stime WLTP) Ricarica fast fino a 200 kW

Pubblicato da Claudio Todeschini, 17/04/2023