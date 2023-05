Volkswagen ID.7 cresce, la Passat elettrica diventa station wagon

Qualche settimana fa Volkswagen ha presentato ufficialmente la ID. 7, la prima ammiraglia elettrica a tre volumi da quasi cinque metri di lunghezza, destinata ad affiancare la storica Passat, la cui nuova generazione è attesa solo nella versione Variant. E per non farsi mancare niente, anche la ID. 7 arriverà con carrozzeria station wagon, riprendendo la concept Space Vizzion presentata nel 2018, e di cui si erano perse le tracce.

Volkswagen ID. 7 in versione Variant, visuale di 3/4 posteriore

FOTO SPIA Nei dintorni della città tedesca di Kiel i nostri fotografi hanno pizzicato il primo esemplare di una ID. 7 Variant, realizzata sul collaudato pianale MEB. Nonostante i tentativi di farla passare per una normale Volkswagen Passat, non mancano indizi che tradiscono la vera natura dell’auto, a cominciare dalle nuove maniglie a scomparsa e il taglio sportivo del paraurti anteriore, con le feritoie verticali coperte da adesivi che riprendono lo stile della berlina tedesca con motore termico. Ancora, che si tratti di un ID. 7 è evidente dal cofano con la doppia nervatura, dalle spalle muscolose e dai cerchi in lega, identici (ancorché in colore grigio topo) a quelli dell’auto elettrica.

Volkswagen ID. 7 in versione Variant, particolare dell'anteriore

MOTORI E AUTONOMIA Come la versione tre volumi, anche la station monterà sull’asse posteriore il nuovo motore elettrico APP550 con 286 CV (210 kW) e 550 Nm di coppia, abbinato a batterie da 77 kWh (lordi 82 kWh) e 86 kWh (lordi 91 kWh), con autonomie fino a 700 km. Prevista la versione ad alte prestazioni GTX con due motori e trazione integrale.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/05/2023