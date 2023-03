VW Passat 2024, nuove foto spia per la nona generazione della station tedesca

Volkswagen sta comprensibilmente concentrando i suoi sforzi promozionali e di comunicazione sulla ID. 7, la berlina elettrica che affiancherà, e poi sostituirà, la vecchia Passat “analogica” con motore a combustione interna. Quest’ultima non è ancora pronta per la pensione, però, e anche se più in sordina, proseguono i test per la nona generazione della familiare tedesca, questa volta sorpresa sulle strade della Svezia settentrionale.

Volkswagen Passat B9: visuale frontale

QUANTO SCOTCH! Gli ingegneri tedeschi continuano a camuffare muso e posteriore dell’auto nel tentativo di ricreare lo stile del modello attualmente in vendita (già oggetto di restyling nel 2019), in particolare per quanto riguarda la forma dei gruppi ottici, che qui appare solo come un patchwork abbastanza disordinato. Lo stesso dicasi per il posteriore, con nastrature bianche a coprire la forma del paraurti e dissimularne gli ingombri.

Volkswagen Passat B9: visuale laterale

È PIÙ LUNGA Quel che appare evidente è però l’aumento significativo del passo dell’auto, che la avvicina maggiormente alla Superb di Skoda (di cui quest’anno arriverà la nuova generazione), a tutto vantaggio di abitabilità e spazio per i bagagli. Ulteriore elemento di vicinanza tra i due modelli, entrambi verranno costruiti nello stabilimento Skoda di Bratislava.

Volkswagen Passat B9: visuale di 3/4 posteriore

MOTORI E CARROZZERIA La prossima Volkswagen Passat potrebbe arrivare già il prossimo anno, e solo con carrozzeria station wagon Variant. Possibile la presenza di una motorizzazione a gasolio, mentre sono certe quelle a benzina (anche mild hybrid) e ibrida plug-in, già disponibile a listino sul modello attuale. Possibile anche il ritorno della versione Alltrack, con finiture “simil-SUV”, in particolare nei fascioni di plastica sottoporta e una maggiore altezza da terra.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 17/03/2023