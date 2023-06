MIMO 2023, l’elettrico dà spettacolo con Polestar 2 BST

Mancano ormai poco più di due settimane al taglio del nastro di MIMO 2023, il Milano Monza Motor Show che si terrà dal 16 al 18 giugno tra il capoluogo lombardo e la sede del circuito automobilistico di Monza. Tra gli espositori di questa edizione anche Polestar, che porterà la sua berlina crossover Polestar 2 nella versioni limited edition BST 230 e 270.

Polestar 2 BST edition 230, visuale i test drive sul circuito di Monza

BOMBARDONE ELETTRICO La Polestar 2 BST è realizzata sulla base della Long Range Dual Motor, con batteria da 78 kWh: i due motori, uno per asse, sono stati potenziati per erogare una potenza massima di 350 kW (476 CV) e 680 Nm di coppia. Tante anche le modifiche alla meccanica, a cominciare dall’assetto ribassato di 25 mm, passando per gli ammortizzatori Öhlins regolabili a 2 vie (con camere di regolazione sotto il cofano), una barra di sostegno anteriore, freni Brembo a 4 pistoncini e molle più rigide del 20%. Specifici gli pneumatici Pirelli P Zero 245/35R21.

Polestar 2 BST edition 230, su richiesta la striscia sportiva lungo la carrozzeria

INTERNO DI LUSSO Rispetto alla versione BST 270 con cui condivide la meccanica e il powertrain, la 230 aggiunge una serie di dettagli estetici esclusivi, a cominciare dalla verniciatura verde Nebula, il rivestimento in MicroSuede per volante e sedili. Su richiesta anche una striscia adesiva opzionale da corsa su tutta lunghezza della carrozzeria. Invariati i dettagli color oro del pacchetto Performance: pinze dei freni, cinture di sicurezza, ammortizzatori e tappi delle valvole delle ruote.

Polestar 2 BST edition 230, i dettagli color oro

I TEST DRIVE Sarà possibile prenotare un test drive Polestar 2 BST edition 230 della durata di trenta minuti sul circuito di Monza nei giorni del 17 e 18 giugno, dalle 09:00 alle 19:00, accompagnati da piloti professionisti. Le prenotazioni sono gestite attraverso la pagina sul sito ufficiale della casa svedese.

Polestar 2 BST edition 230, visuale posteriore

LE DICHIARAZIONI “Il MIMO rappresenta l’occasione perfetta per tutti coloro che vogliono provare e testare con mano l’handling e le prestazioni delle nostre vetture”, ha dichiarato Alexander Lutz, AD di Polestar Italia. “Il leggendario circuito di Monza ci permette di dimostrare che le nostre auto elettriche non sono solo performanti nello scatto da 0-100 km/h, ma che offrono prestazioni e piacere di guida. Quest’obiettivo è realizzabile solo grazie al DNA Polestar che affonda le radici nel mondo del racing ed un team di ingegneri esperti che esprimono la loro passione attraverso vetture come l’edizione BST”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 01/06/2023