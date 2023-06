MIMO 2023: Aehra Sedan, a quando il lancio sul mercato? Parla il CEO Hazim Nada

Attorno a un marchio tutto nuovo, dal sapore esotico ma anche dalla squisita impronta made in Italy, si respira un'aria di forte curiosità. Aehra un Costruttore giovanissimo (data di nascita: 2022) ma di grandi ambizioni. Riuscirà ad imporsi in un mercato sempre più competitivo come quello dell'elettrico di lusso? Talento e idee, ad Aehra, non ne mancano: dopo il SUV, ecco il prototipo della berlina. Incontriamo a MIMO 2023 il CEO Hazim Nada: è al numero uno in prima persona, che rivolgiamo alcune domande circa la filosofia del brand e, soprattutto, i tempi di uscita della sua coppia di appariscenti modelli. Clicca Play sulla foto di cover per la video intervista.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Redazione, 16/06/2023