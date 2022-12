Aehra, il SUV elettrico di lusso col maxischermo incorporato

Proseguono a ritmo serrato i lavori sul primo SUV elettrico di Aehra, la giovane startup milanese fondata qualche mese fa dall’americano Hazim Nada insieme a Sandro Andreotti (già fondatore di Aero Gravity) e Filippo Perini, ex designer Lamborghini e Italdesign. Dopo le immagini presentate un mese fa che mostravano gli esterni del SUV elettrico di lusso in cantiere nelle officine di Pero, Aehra mostra le prime immagini degli interni, che definire futuristici - oltre che spaziosi - è poco. Con i suoi tre metri di passo, gli sbalzi ridotti al minimo e il pavimento piatto, quest’auto promette di far sedere comodamente quattro giocatori “full-size” dell’NBA.

Aehra, in anteprima gli interni del SUV elettrico: le quattro porte ad ala di gabbiano

SUPERMEGASCHERMO Uno degli aspetti che cattura immediatamente l’occhio all’interno dell’abitacolo del SUV di Aehra è lo schermo a tutta plancia: mentre si guida è in posizione “ribassata”, e mostra le principali informazioni di viaggio e dell’infotainment, del condizionatore e del navigatore. Le parti esterne servono come display per le telecamere che sostituiscono gli specchietti. Una volta parcheggiato, lo schermo può essere esteso verso l’alto, trasformando così l’interno dell’auto in una piccola sala cinematografica (fruibile anche a chi siede davanti, che nelle auto tradizionali si troverebbe lo schermo troppo vicino agli occhi).

Aehra, in anteprima gli interni del SUV elettrico: il maxischermo estensibile

TUTTO IL RESTO Nella console centrale (rivestita di pelle cucita a mano, ovviamente) si trova un ulteriore schermo touch con tutti i comandi - a sfioramento - per il controllo della vettura, del climatizzatore, del riscaldamento dei sedili ecc. Unico pulsante fisico, l’hazard centrale. Il volante è di forma squadrata, simile a una cloche ma chiuso nella parte superiore (dove si trova un ulteriore piccolo schermo digitale), e con una bandiera italiana nella razza centrale.

Aehra, in anteprima gli interni del SUV elettrico

SEDILI DA JET Ispirati direttamente all’aeronautica, grande passione di Nada, i sedili sono in composito di fibra di carbonio riciclabile e pelle, con un livello di comfort da “prima classe in aereo”, e questo vale anche per chi siede dietro, che può contare su uno spazio per le gambe ancora superiore.

Aehra, in anteprima gli interni del SUV elettrico: il posteriore

QUANDO ARRIVA Il SUV di Aehra, che ancora non ha un nome, dovrebbe arrivare a fine 2025 sui principali mercati mondiali: Nord America, Europa, Cina e Golfo Persico. Nei prossimi mesi, già ad aprile, dovrebbe essere presentata anche una berlina, naturalmente elettrica, naturalmente super-premium.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 21/12/2022