Aehra, il SUV elettrico ha le ali di gabbiano. Prime foto

Nel segno del quattro. Perché quattro sono gli ''occhi'' a tecnologia LED, quattro sono i fari posteriori, quattro le portiere, ma la cui incernieratura non è certo di tipo tradizionale. Quattro, quasi certamente, saranno anche le ruote motrici. Aehra, ambiziosa start-up nata a Milano solo quattro mesi fa, pubblica le prime immagini del proprio SUV elettrico e, che dire: se una volta in produzione rimarrà fedele ai teaser, ci sarà da divertirsi. Il nome? Ancora top secret. Per il nome e il look definitivo, appuntamento a ottobre.

SUV SHOCK La gallery fotografica ha per soggetto un SUV dalle proporzioni effettivamente rivoluzionarie, oltre che di grandi dimensioni: sbalzi anteriore e posteriore molto limitati e, soprattutto, un profilo del tetto aerodinamico che senza soluzione di continuità si fonde a cofano motore e portellone bagagliaio. Come si intravede dalla foto in copertina, inoltre, sia le porte anteriori, sia quelle di seconda fila, si aprono verso l'alto e interpretano in modo originale il classico schema ad ''''ali di gabbiano''. Curiosi, ora, di saperne qualcosa di più sull'abitacolo.

QUADRO D'AUTORE Responsabile dello stile del nuovo brand made in Italy è Filippo Perini, ex Lamborghini. ''Aehra nasce con l’obiettivo di esprimere, come mai prima d’ora, tutte le potenzialità del design che la tecnologia d'avanguardia dei veicoli elettrici oggi offre. Il primo modello SUV - spiega Perini - coniuga l’ineguagliabile eleganza italiana con il meglio dei materiali e dell’ingegneria globali”. E di come procedano i lavori è entusiasta pure Hazim Nada, co-founder, presidente e Ceo di Aehra: “L’anteprima delle immagini del nostro primo modello testimonia il forte impegno nel rimanere concentrati sulla nostra ambiziosa strategia di trasformare l’ecosistema della mobilità elettrica con auto caratterizzate da un design emozionale e dall'efficienza aerodinamica superiore. Non vediamo l’ora - conclude Nada - di svelare il design integrale e il nome dell’auto”.

TIMELINE Dopo il SUV, sarà la volta della berlina, la cui premiere è in programma per febbraio 2023. Per entrambi, le consegne ai clienti inizieranno nel 2025.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/09/2022