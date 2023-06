Aehra Sedan, in mostra a MIMO 2023 la nuova super berlina elettrica

Anticipata qualche settimana fa, la prima berlina elettrica ultra-premium del brand italo americano Aehra debutta a MIMO, l’edizione 2023 del Milano Monza Motor Show, che quest’anno si terrà sul circuito di Monza. Quella che vedete in queste immagini è solo una concept car, molto simile al modello finale che verrà venduto a partire dal 2026.

Aehra Sedan, le enormi prese d'aria inferiori

SGUARDO FELINO Realizzata sulla stessa piattaforma che muove il SUV presentato qualche mese fa, la Aehra Sedan condivide con la sorella a ruote alte la medesima impostazione stilistica, fatta di linee sinuose, un cofano cortissimo e i gruppi ottici sottili, tanto davanti quanto dietro. Vistoso il contrasto tra la parte superiore dell’auto, con una forma più pulita e lineare, e quella inferiore, dove invece si trovano elementi più “tecnici”, come le enormi prese d’aria e i flap per l’aerodinamica attiva.

Aehra Sedan, realizzata sul pianale del SUV

ANCORA NIENTE DATI Le batterie, sviluppate in esclusiva per i due modelli di Aehra dalla Miba Battery Systems, sono progettate per garantire un’autonomia di 800 km con una singola carica. Non sono però stati comunicati i dati ufficiali dell’effettiva capacità degli accumulatori, così come le specifiche dei motori. Curiosi di saperle? Noi sì!

Pubblicato da Claudio Todeschini, 16/06/2023